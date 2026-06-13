Cuando una selección tiene tantas figuras, al DT le toca dejar futbolistas de primer nivel fuera de los titulares. Solo 11 jugadores ingresan desde el arranque y el resto espera su momento. Eso ocurre con Brasil en su estreno ante Marruecos en el Mundial, donde Carlo Ancelotti tendría previsto iniciar el encuentro sin Endrick.

El delantero del Lyon apunta a sumar minutos durante el partido, aunque todo indica que iniciará entre los suplentes. La disputa por el puesto de atacante habría quedado en manos de Matheus Cunha e Igor Thiago y el plan del entrenador pasa por utilizar a Endrick como una alternativa para modificar el desarrollo del encuentro.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Mateus Cunha is expected to start for Brazil tonight, reports @geglobo 🇧🇷



He will lead the line alongside Raphinha and Vinícius Jr.



Endrick is expected to start on the bench. 💺 pic.twitter.com/e0Hxp4GZpj — 433 (@433) June 13, 2026

Durante la preparación en Nueva Jersey, Ancelotti trabajó con una formación pensada para enfrentar al rival que, en teoría, se presenta como el más complicado del grupo. La prioridad pasa por tener una estructura sólida y acompañar a Vinícius Jr. en el sector izquierdo contra futbolistas como Achraf Hakimi y Brahim Díaz, motivo por el cual Cunha aparece con más ventaja para ocupar el puesto ofensivo.

La Confederación Brasileña de Fútbol entiende que Endrick puede crecer paso a paso durante la competencia. La intención pasa por administrar sus participaciones y permitir que gane experiencia sin cargarle responsabilidades desde el primer día. Aun así, dentro del plantel consideran que dispone de los recursos suficientes para actuar como mediapunta, atacante o acompañante de otro delantero.

Brazil Portraits - FIFA World Cup 2026 | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

Endrick, por su parte, dejó una buena impresión en el amistoso contra Egipto, donde convirtió el gol del triunfo, y llega recuperado para aportar cuando el cuerpo técnico lo considere oportuno.

Antes del inicio del Mundial, el propio atacante indicó cuál es su prioridad. "Quiero volver con Brasil como campeón. No hay otro objetivo", expresó. También valoró la presencia de Ancelotti al señalar que "tener a alguien así es muy importante".

Grafite, exinternacional brasileño, también respaldó al delantero al analizar las opciones ofensivas de la Canarinha. "Yo creo mucho en Endrick. Es un jugador diferente", dijo. "Veo a Endrick con potencial para ser la gran sorpresa y ganarse la titularidad durante el torneo", agregó.