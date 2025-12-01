Xabi Alonso camina sobre hielo delgado. De acuerdo con los reportes más recientes, su continuidad en el Real Madrid está en riesgo debido al irregular rendimiento y a su cuestionable gestión del vestuario. La directiva merengue evaluará los próximos partidos antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

En este contexto, y si bien todavía parece lejano que el entrenador vaya a abandonar el cargo, desde SI Fútbol pensamos quiénes estarían aptos para tomar las riendas del banquillo del Real Madrid en caso de que Florentino Pérez decida despedir al vasco.

5 entrenadores que podrían reemplazar a Xabi Alonso en el Real Madrid

5. Ruud Van Nistelrooy

AFC Bournemouth v Leicester City FC - Premier League | Tom Dulat/GettyImages

El técnico neerlandés se encuentra libre tras descender con el Leicester City a la Championship. A su favor, Ruud van Nistelrooy puede presumir su conocimiento del Real Madrid, club en el que militó durante tres años y medio, además de un rendimiento notable al frente del PSV Eindhoven. También sabe lo que implica dirigir a un grande: fue auxiliar de Erik ten Hag y asumió temporalmente las riendas del Manchester United tras su despido. Si bien su reciente etapa con el Leicester fue un desastre, ¿podría replicar el camino de Zinedine Zidane?

4. Zinedine Zidane

PADEL-FRA | THIBAUD MORITZ/GettyImages

Dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero Zinedine Zidane demostró lo contrario. ¿Y por qué no pensar en una tercera? ‘Zizou’ no dirige desde su salida del conjunto merengue en mayo de 2021. El legendario técnico francés conquistó 11 títulos en sus dos etapas al frente del Real Madrid, incluyendo dos Ligas y tres Champions Leagues. Aunque todo apunta a que podría convertirse en seleccionador de Francia cuando Didier Deschamps deje el cargo, su regreso al banquillo blanco no debe descartarse si Alonso no continúa.

3. Raúl

Real Madrid Castilla v Real Murcia - Primera RFEF | Angel Martinez/GettyImages

Raúl es sinónimo de historia y grandeza en el Real Madrid. ¿Será este el momento ideal para recibir su gran oportunidad con el primer equipo? Conoce las entrañas del club y ha trabajado en sus fuerzas básicas durante años. Dirigió al Real Madrid Castilla durante seis temporadas, hasta que en junio pasado se apartó del cargo tras no ser considerado para suceder a Carlo Ancelotti. Tiene el ADN madridista y un proceso sólido que ha recorrido desde las divisiones inferiores.

2. Álvaro Arbeloa

Wolverhampton Wanderers U21 v Real Madrid Castilla - Premier League International Cup | James Gill - Danehouse/GettyImages

El entrenador de 42 años asumió el mando del Castilla para la temporada 2025/2026 tras la salida de Raúl. Ha recorrido distintas categorías del fútbol base del conjunto merengue y mantiene una relación profunda con la institución. Podría recibir la oportunidad de dirigir al primer equipo en caso de que Xabi Alonso sea despedido. En tiempos de crisis, el Real Madrid ha recurrido antes a técnicos del Castilla; ¿se repetirá la historia?

1. Santiago Solari

Kylian Mbappe Awarded With Golden Boot 2024-2025 | Diego Souto/GettyImages

El actual director de fútbol del Real Madrid podría asumir las riendas del equipo ante una hipotética salida de Xabi Alonso. Solari conoce al club a fondo: dirigió al primer equipo en la temporada 2018/2019 e incluso tuvo la oportunidad de comandarlo durante el Mundial de Clubes, antes de la llegada del técnico vasco. ‘El Indiecito’ aparece como la opción más viable para tomar el timón si la dinámica no cambia en las próximas semanas.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL REAL MADRID: