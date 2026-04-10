Enzo Fernández se queda afuera del duelo ante el Manchester City

A pesar de haber pedido disculpas públicas, luego de las declaraciones que generaron la polémica, el Chelsea decidió que Enzo Fernández no integrará la convocatoria para enfrentar al Manchester City por la Premier League; el club optó por sostener la sanción para priorizar el orden interno del plantel en plena recta final del campeonato.

El conjunto londinense necesita sumar puntos para meterse en zona de clasificación a competiciones europeas; actualmente ocupa el 6to puesto en la tabla con 48 unidades y, por ahora, solo estaría accediento a la Fase de grupos de Europa League.

🚨🗣️ Liam Rosenior: "Enzo Fernandez? He won't play on Sunday."



"Hopefully after that, he will be a massive part. There is a few hurdles we need to overcome." pic.twitter.com/XjC0ERFbn4 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 10, 2026

La postura del cuerpo técnico

El entrenador Liam Rosenior confirmó la decisión en conferencia de prensa y dejó en claro que el tema no está completamente cerrado. Si bien valoró el gesto del futbolista, también remarcó que todavía quedan aspectos por resolver en la interna del conflicto, pese a las especulaciones sobre un posible regreso inmediato del argentino a la actividad.

“Fue una conversación muy buena. Se disculpó conmigo y con el club. Pero es un tema serio y hay ciertos obstáculos que debemos superar”, explicó el DT. Además, evitó profundizar en los detalles, aunque dejó entrever que la sanción responde a cuestiones centrales más profundas que una simple declaración -posiblemente sacada de contexto-.

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Marc Atkins/GettyImages

Si bien la frase de Fernández, donde reconoció que le gustaría vivir en Madrid por su similitud con Buenos Aires, no se trató de una crítica directa al club, la suposición no cayó bien en la dirigencia; especialmente por el momento sensible de la temporada y la necesidad de mantener el foco competitivo en el grupo.

En principio, la sanción contemplaba dos partidos: el duelo de FA Cup ante Port Vale y el cruce frente al City, por lo que de momento, y de no mediar nuevos inconvenientes, todo parecería indicar que el mediocampista podría retomar la actividad futbolística ante el Manchester United, el próximo sábado 18 de abril, por la Premier League.

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