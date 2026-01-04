Enzo Fernández y Mac Allister, en la pole para liderar el centro del campo del Real Madrid

El Real Madrid ya se mueve con decisión de cara al próximo mercado de verano y tiene clara su gran prioridad, fichar un centrocampista que lidere la sala de máquinas del equipo en el nuevo ciclo deportivo. Según ha informado ESPN, dos nombres destacan por encima del resto en la lista de pretendientes del club blanco: Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

La dirección deportiva considera clave incorporar un perfil capaz de marcar el ritmo del juego, asumir responsabilidades en la construcción y convertirse en el eje sobre el que gire el centro del campo durante los próximos años. En ese contexto, tanto Enzo como Mac Allister encajan plenamente en el modelo que busca el Real Madrid, y ambos liderarían una lista en la que el club solo contempla fichar a uno de ellos este verano.

Vitinha la opción más complicada del mercado

Paris Saint-Germain FC v Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025: Final | NurPhoto/GettyImages

Durante meses, el gran favorito para reforzar esa posición ha sido Vitinha, siempre que Vinícius Júnior no renovase. El centrocampista del PSG gusta mucho en Valdebebas por su capacidad técnica, su lectura del juego y su crecimiento en la élite europea. Sin embargo, la operación se antoja extremadamente compleja. La difícil relación institucional con el PSG, el alto precio del jugador y la importancia que tiene Vitinha en el proyecto parisino hacen que su fichaje sea, a día de hoy, muy poco viable.

Enzo y Mac Allister, opciones más viables

Chelsea v Bournemouth - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Ante ese escenario, el foco se desplaza con fuerza hacia la Premier League. Enzo Fernández, pieza clave en el Chelsea y campeón del mundo con Argentina, destaca por su liderazgo, su personalidad competitiva y su capacidad para dominar todas las fases del juego. Por su parte, Alexis Mac Allister, actualmente en el Liverpool, ofrece un perfil más asociativo, con gran inteligencia táctica, llegada desde segunda línea y experiencia contrastada en grandes escenarios.

Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Según ESPN, el Real Madrid valora muy seriamente ambas opciones y entiende que uno de los dos representa la alternativa más realista para reforzar el centro del campo este verano. La decisión final dependerá de factores económicos, de la disposición de los clubes vendedores y de la elección estratégica que haga el club para el futuro inmediato.

Lo que parece claro es que el Real Madrid no quiere dejar pasar la oportunidad de incorporar a un líder para su mediocampo, y Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se perfilan como los grandes protagonistas de una operación clave para el proyecto blanco.