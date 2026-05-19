Enzo Maresca cierra un acuerdo para ser el próximo entrenador del Manchester City

Después de varios días de rumores, Enzo Maresca será el nuevo entrenador del Manchester City, una vez que se confirme la salida de Pep Guardiola a final de temporada. Según apunta Fabrizio Romano, el acuerdo entre el técnico y el club es total.

El italiano, que actualmente se encontraba sin banquillo, firmará un contrato para las tres próximas temporadas.

🚨🔵 BREAKING: Enzo Maresca has a total verbal agreement with Manchester City, HERE WE GO!



The Italian manager has always been considered the ideal candidate to replace Pep Guardiola.



Deal in place and Maresca will sign an initial three year deal at #MCFC. 🇮🇹



New era, soon. pic.twitter.com/njb3sXRl7w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

Maresca de 46 años tiene pasado con los Citizens. Entre 2020 y 2021 fue entrenador del Manchester City de la categoría sub-23 y también fungió como auxiliar de Pep Guardiola en la temporada 2022/2023.

La trayectoria del nuevo jefe de los Citizens

Esta será la cuarta aventura de Maresca como primer entrenador. El estratega italiano arrancó su carrera como director técnico en mayo de 2021 cuando tomó las riendas del Parma. En esta escuadra dirigió solamente 14 partidos, y registró cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Chelsea v FC Internazionale - Pre-Season Friendly | Eddie Keogh/GettyImages

En la temporada 2023/2024, después de ser el auxiliar técnico de Guardiola durante un año, Maresca tomó al Leicester City, con el objetivo de regresarlos a la Premier League. Con los Zorros disputó un total de 53 partidos con 36 victorias, cuatro empates y 13 derrotas, ganó el título de la EFL Championship y consiguió el ascenso.

Tras su gran trabajo con el Leicester, el Chelsea mostró interés en el técnico italiano y lo contrató para la campaña 2024/2025. Maresca estuvo año y media al frente de los Blues, dirigió 92 encuentros, ganó 55, empató 16 y perdió 21.

En enero de 2026, tras una serie de malos resultados y enfrentamientos con las cabezas del club, la directiva del Chelsea perdió la paciencia y despidió al exjugador de la Juventus y el Sevilla.

Chelsea v Bournemouth - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

Al frente de los Blues, Maresca ganó la Conference League 2024/2025 y la Copa Mundial de Clubes 2025.

En su cuarta aventura como primer entrenador, Maresca tendrá la dura tarea de llenar los zapatos de Pep Guardiola, una tarea nada fácil, ya que el técnico español ganó 20 títulos al frente del Manchester City desde su llegada en 2016.

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