Enzo Maresca habla de las posibles sanciones a futuro para el Manchester City

El Manchester City atraviesa el momento más delicado de su historia, después de ser declarado culpable de infringir 114 de las 115 normas de juego limpio financiero investigadas por la Premier League. La situación ha generado incertidumbre sobre el futuro deportivo del club.

Las posibles consecuencias del procedimiento representam una amenaza considerable para el conjunto ciudadano. Entre los castigos que podrían imponerse aparecen una reducción de puntos en la clasificación actual de la Premier League e incluso el descenso deportivo. Este último escenario supondría un golpe histórico para una institución que ha crecido de forma exponencial.

🚨 Enzo Maresca on Manchester City situation: “I'm very calm. The club has been quite clear. We trust, completely, the club”.



“So we understand the noise, but the focus for us is just what we can control, and we can control just the football side”. pic.twitter.com/iujHebaSic — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2026

En medio de este panorama, Enzo Maresca decidió pronunciarse públicamente sobre la situación que atraviesa el Manchester City. El entrenador italiano transmitió un mensaje de tranquilidad y confianza, dejando claro que su principal preocupación continúa siendo el rendimiento deportivo de sus futbolistas en la cancha.

"Estoy muy tranquilo. El club ha sido bastante claro. Confiamos, completamente, en el club", aseguró Maresca. Sus palabras reflejan el respaldo que mantiene hacia la directiva, pese a las posibles consecuencias que podría enfrentar el equipo durante las próximas semanas.

El técnico también reconoció que existe un ambiente de dudas alrededor del Manchester City, aunque insistió en la importancia de mantener la concentración en los asuntos estrictamente deportivos. Para Maresca, cualquier determinación relacionada con el procedimiento financiero corresponde a otras instancias, mismas que no dependen de él.

Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

"Así que entendemos el ruido, pero el enfoque para nosotros es solo lo que podemos controlar, y podemos controlar solo el aspecto futbolístico", añadió el estratega italiano. De esta manera, dejó establecido que su intención es mantener al vestuario alejado del ruido.

Una eventual pérdida de puntos modificaría considerablemente las aspiraciones del Manchester City dentro de la Premier League. Sin embargo, una vez que el club ha apelado legalmente la primera decisión, se entiende que el caso se extenderá por mucho tiempo más.

Por ahora, Maresca apuesta por transmitir estabilidad mientras se define el alcance de las sanciones. El entrenador entiende que el Manchester City deberá continuar compitiendo independientemente del ruido externo, pues permitir que esto afecte al grupo, sería un doble golpe.



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