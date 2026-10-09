Enzo Maresca habla de las posibles sanciones a futuro para el Manchester City
El Manchester City atraviesa el momento más delicado de su historia, después de ser declarado culpable de infringir 114 de las 115 normas de juego limpio financiero investigadas por la Premier League. La situación ha generado incertidumbre sobre el futuro deportivo del club.
Las posibles consecuencias del procedimiento representam una amenaza considerable para el conjunto ciudadano. Entre los castigos que podrían imponerse aparecen una reducción de puntos en la clasificación actual de la Premier League e incluso el descenso deportivo. Este último escenario supondría un golpe histórico para una institución que ha crecido de forma exponencial.
En medio de este panorama, Enzo Maresca decidió pronunciarse públicamente sobre la situación que atraviesa el Manchester City. El entrenador italiano transmitió un mensaje de tranquilidad y confianza, dejando claro que su principal preocupación continúa siendo el rendimiento deportivo de sus futbolistas en la cancha.
"Estoy muy tranquilo. El club ha sido bastante claro. Confiamos, completamente, en el club", aseguró Maresca. Sus palabras reflejan el respaldo que mantiene hacia la directiva, pese a las posibles consecuencias que podría enfrentar el equipo durante las próximas semanas.
El técnico también reconoció que existe un ambiente de dudas alrededor del Manchester City, aunque insistió en la importancia de mantener la concentración en los asuntos estrictamente deportivos. Para Maresca, cualquier determinación relacionada con el procedimiento financiero corresponde a otras instancias, mismas que no dependen de él.
"Así que entendemos el ruido, pero el enfoque para nosotros es solo lo que podemos controlar, y podemos controlar solo el aspecto futbolístico", añadió el estratega italiano. De esta manera, dejó establecido que su intención es mantener al vestuario alejado del ruido.
Una eventual pérdida de puntos modificaría considerablemente las aspiraciones del Manchester City dentro de la Premier League. Sin embargo, una vez que el club ha apelado legalmente la primera decisión, se entiende que el caso se extenderá por mucho tiempo más.
Por ahora, Maresca apuesta por transmitir estabilidad mientras se define el alcance de las sanciones. El entrenador entiende que el Manchester City deberá continuar compitiendo independientemente del ruido externo, pues permitir que esto afecte al grupo, sería un doble golpe.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.