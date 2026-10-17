Enzo Maresca habla sobre la posible lesión de Haaland en el partido Manchester City vs Ipswich Town
El Manchester City está firmando un gran arranque de temporada en la Premier League. Este fin de semana, los Citizens se impusieron por marcador de 3-2 ante el Ipswich Town en el Etihad Stadium y se mantuvieron en la cima del futbol inglés con siete victorias en siete jornadas. El equipo dirigido por Enzo Maresca se impuso gracias a un gol de Phil Foden, quien rompió su sequía goleadora diez meses después de su última diana, y un doblete de Erling Haaland.
El delantero noruego tuvo una gran actuación y se convirtió en el futbolista más joven en marcar 100 goles, sin contar penaltis, en la historia de la competencia. Sin embargo, tras el silbatazo final, Haaland encendió las alarmas del club: el 'Androide' presentó molestias físicas y salió cojeando del terreno de juego.
En conferencia de prensa, Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, se refirió a la posibles lesiones tanto de Haaland como de Antoine Semenyo.
Ante todo, ojalá estén bien. Pero es normal... son jugadores importantes para nosotros. (Si los dos mejores jugadores están lesionados) la situación es difícil para todos. Veremos qué ha pasado y luego intentaremos encontrar una soluciónEnzo Maresca
Tras el resultado obtenido ante el Ipswich Town, Maresca se mostró complacido con el rendimiento de sus jugadores, aunque señaló que su equipo terminó sufriendo en los últimos minutos del cotejo.
Muy contento, sobre todo por la situación general. Muy contento por el partido de hoy. Controlamos el juego durante 95 minutos, creamos ocasiones y marcamos, pero al final terminamos sufriendo un poco todos juntos. Es algo buenoEnzo Maresca
Los increíbles números de Erling Haaland en el inicio de la temporada
Erling Haaland ha tenido un inicio inmejorable en la temporada 2026/2027. El delantero noruego suma ocho goles en siete encuentros de la Premier League y cuatro tantos más en dos duelos de la Champions League.
El Manchester City regresará a la actividad este martes 20 de octubre cuando reciba al AEK Atenas en la tercera jornada de la UEFA Champions League.
Hasta el momento se desconoce si el 'Androide' podrá tener minutos ante la escuadra griega o si Maresca lo descansará para el partido del sábado 24 de octubre ante el Aston Villa en Villa Park.
Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.