Enzo Maresca habla sobre la posible lesión de Haaland en el partido Manchester City vs Ipswich Town

El Manchester City está firmando un gran arranque de temporada en la Premier League. Este fin de semana, los Citizens se impusieron por marcador de 3-2 ante el Ipswich Town en el Etihad Stadium y se mantuvieron en la cima del futbol inglés con siete victorias en siete jornadas. El equipo dirigido por Enzo Maresca se impuso gracias a un gol de Phil Foden, quien rompió su sequía goleadora diez meses después de su última diana, y un doblete de Erling Haaland.

El delantero noruego tuvo una gran actuación y se convirtió en el futbolista más joven en marcar 100 goles, sin contar penaltis, en la historia de la competencia. Sin embargo, tras el silbatazo final, Haaland encendió las alarmas del club: el 'Androide' presentó molestias físicas y salió cojeando del terreno de juego.

En conferencia de prensa, Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, se refirió a la posibles lesiones tanto de Haaland como de Antoine Semenyo.

Ante todo, ojalá estén bien. Pero es normal... son jugadores importantes para nosotros. (Si los dos mejores jugadores están lesionados) la situación es difícil para todos. Veremos qué ha pasado y luego intentaremos encontrar una solución Enzo Maresca

Manchester City v Ipswich Town - Premier League - Etihad Stadium | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Tras el resultado obtenido ante el Ipswich Town, Maresca se mostró complacido con el rendimiento de sus jugadores, aunque señaló que su equipo terminó sufriendo en los últimos minutos del cotejo.

Muy contento, sobre todo por la situación general. Muy contento por el partido de hoy. Controlamos el juego durante 95 minutos, creamos ocasiones y marcamos, pero al final terminamos sufriendo un poco todos juntos. Es algo bueno Enzo Maresca

Los increíbles números de Erling Haaland en el inicio de la temporada

Erling Haaland ha tenido un inicio inmejorable en la temporada 2026/2027. El delantero noruego suma ocho goles en siete encuentros de la Premier League y cuatro tantos más en dos duelos de la Champions League.

Haaland salió cojeando tras el duelo entre el Manchester City y el Ipswich Town | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

El Manchester City regresará a la actividad este martes 20 de octubre cuando reciba al AEK Atenas en la tercera jornada de la UEFA Champions League.

Hasta el momento se desconoce si el 'Androide' podrá tener minutos ante la escuadra griega o si Maresca lo descansará para el partido del sábado 24 de octubre ante el Aston Villa en Villa Park.