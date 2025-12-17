Enzo Maresca hace una nueva revelación en medio de la incertidumbre sobre su futuro en el Chelsea

El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, reveló que no ha hablado con ningún miembro de la jerarquía del club desde que difundió un mensaje críptico que parecía estar dirigido a los directivos del oeste de Londres.

Tras la victoria del sábado por 1-0 sobre el Everton en la Premier League, Maresca afirmó sensacionalmente que había estado sufriendo las “peores 48 horas” de su carrera en el Chelsea “porque mucha gente no nos apoyaba”.

El técnico italiano se negó agresivamente a aclarar estos comentarios, totalmente espontáneos. Maresca insistió en que la afición no era la “mucha gente” a la que se refería y posteriormente declaró ante los medios de comunicación reunidos: “No estoy molesto con todos ustedes”.

Esto llevó a muchos a concluir que Maresca se refería a la jerarquía del Chelsea, concretamente a los codirectores deportivos Paul Winstanley y Laurence Stewart, así como al copropietario Behdad Eghbali, quien ejerce una influencia directa. Si bien no es más que una mera especulación, múltiples informes afirman que Maresca se ha cansado de que sus métodos sean constantemente cuestionados por las figuras influyentes del club.

La victoria del martes en cuartos de final de la Carabao Cup contra el Cardiff City de la League One no ayudó a levantar el ánimo de Maresca, quien se mostró tan abatido tras el triunfo por 3-1 que un periodista le preguntó si realmente estaba contento.

Pedro Neto delivers again for Chelsea…



Does he get the flowers he truly deserves? pic.twitter.com/I21G5Ek4fn — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) December 16, 2025

La respuesta más reveladora provino de una pregunta sobre si Maresca había recibido algún contacto de los dueños o directores deportivos del Chelsea desde su arrebato. “No”, reveló.

“Como dije ayer, al día siguiente del partido contra el Everton, empecé a prepararme para Cardiff, centrado en Cardiff. Ahora, acabo de decir que en el autobús vería los partidos del Newcastle [para preparar el encuentro del sábado] y no hablé con ninguno de ellos”.

Considerando la participación habitual de la alta dirección del Chelsea —quienes suelen colarse en el vestuario antes, después e incluso durante algunos partidos—, el silencio de Maresca resulta un detalle intrigante.

Maresca reacciona a la respuesta de la afición del Chelsea

Un aspecto de la noche del martes que sí dibujó una leve sonrisa en las comisuras de los labios de Maresca fue la reacción de la afición del Chelsea que había viajado. Tras escuchar su nombre coreado en los últimos compases del triunfo copero, el malhumorado entrenador reconoció: “Fue un gran momento”.

Enzo Maresca fue saludado por aficionados que viajaron a darle apoyo al Chelsea | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

“Lo aprecio y siempre estoy agradecido. He dicho muchas veces que el apoyo siempre ha estado ahí, sabiendo que cualquier afición del mundo no está contenta cuando no se gana. En algunos momentos, cuando no hemos ganado partidos, no han estado contentos, pero es normal. En general, la afición siempre ha estado ahí”.

“No se imaginan lo feliz que estoy por los jugadores, porque es otra semifinal para ellos, para la afición, para todos”, agregó.

Maresca y el Chelsea fueron los primeros en asegurar su lugar en la final a cuatro de la Carabao Cup, donde se enfrentarán al Manchester City o al Brentford, al Newcastle United o al Fulham, o al Arsenal y al Crystal Palace.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE