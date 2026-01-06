Enzo Maresca habló públicamente por primera vez tras su salida del Chelsea, poniendo fin a semanas de especulación. El entrenador decidió expresar su postura mediante un comunicado cargado de reflexión, en el que dejó claro que su etapa al frente del club terminó luego de una ruptura con la directiva.

El técnico italiano reconoció que la separación no fue sencilla, pero aseguró marcharse en paz consigo mismo. Maresca explicó que su conciencia está tranquila, convencido de haber dejado al club en una mejor posición deportiva de la que encontró cuando asumió el reto en un momento complejo.

Comunicado Oficial de Enzo Maresca tras dejar el Chelsea:



"DEJA ESTE MUNDO UN POCO MEJOR DE COMO LO ENCONTRASTE."



"Mi viaje con el Chelsea comenzó con las rondas preliminares de la Conference League.



Me voy con la paz interior de dejar un club prestigioso como el Chelsea… pic.twitter.com/9SiWyZJh66 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) January 6, 2026

En su mensaje, el entrenador utilizó una frase que resume su filosofía personal y profesional: “Deja este mundo un poco mejor de como lo encontraste”. Bajo esa premisa, afirmó que su ciclo en Chelsea se cerró con la satisfacción de haber cumplido objetivos relevantes dentro y fuera del campo.

Maresca recordó que su camino con el club comenzó desde etapas poco glamorosas, como las rondas preliminares de la Conference League. Ese proceso, según explicó, fue clave para construir una identidad competitiva que terminó llevando al equipo a pelear y conquistar objetivos mayores.

El ahora exentrenador de los ‘Blues’ destacó que se va con la tranquilidad de haber dirigido a una institución prestigiosa “donde se merece estar”. Para Maresca, el crecimiento deportivo del Chelsea durante su gestión representa una de las experiencias más valiosas de su carrera.

Cardiff City v Chelsea - Carabao Cup Quarter Final | Darren Walsh/GettyImages

Uno de los ejes centrales de su despedida fue el agradecimiento a la afición. Maresca subrayó que el apoyo de los seguidores fue crucial durante los últimos 18 meses, especialmente en momentos decisivos que marcaron el rumbo competitivo del equipo en distintas competiciones.

En ese sentido, aseguró que los títulos y clasificaciones logradas quedarán para siempre en su memoria. “Victorias que siempre guardaré en mi corazón”, expresó, dedicando también un reconocimiento especial a los jugadores que lo acompañaron a lo largo de un proceso que definió como “maravilloso”.

Finalmente, Maresca deseó que el Chelsea continúe su camino triunfal en la segunda mitad de la temporada y en el futuro. Cerró su mensaje con un tono emotivo y respetuoso, agradeciendo al club, a la afición y despidiéndose “de parte mía y de mi familia”, dando así un cierre definitivo a su etapa en Stamford Bridge.