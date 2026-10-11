Enzo Maresca responde a los cánticos de “tramposos” contra el Manchester City

El Manchester City tuvo una visita complicada a Anfield este domingo 11 de octubre. A pesar de que los Citizens terminaron imponiéndose por marcador de 3-0 ante el Liverpool, el duelo distó de ser sencillo para el conjunto de Enzo Maresca. El trámite del partido fue muy igualado hasta el minuto 62, cuando Ryan Gravenberch fue expulsado.

Desde su llegada al estadio, los futbolistas y cuerpo técnico de los Citizens se encontraron con un ambiente más que hostil. Los aficionados de los Reds recibieron al Manchester City con cánticos y pancartas que los acusaban de "tramposos" y "corruptos", después de que el cuadro de Manchester fuera acusado y encontrado culpable de 114 de 115 cargos por infracciones financieras de la Premier League.

Aficionados del Liverpool llamaron "corrupto" y "tramposo" al Manchester City | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

En conferencia posterior al encuentro, Enzo Maresca habló sobre esta situación y si les podría pesar una reacción similar en sus futuras visitas a otros estadios del futbol inglés.

No fue fácil para los jugadores tras las últimas dos o tres semanas, pero supieron gestionar muy bien la situación. Durante la semana comenté que debíamos aprender a lidiar con el ruido externo derivado de las circunstancias. Ese ruido siempre estará ahí, así que debemos aprender a manejarlo, pero al mismo tiempo tenemos que intentar imponer nuestro propio ruido, que consiste en ganar partidos, y eso es precisamente lo que hemos hecho hoy Enzo Maresca

Enzo Maresca se refirió a los cánticos del Liverpool en contra del Manchester City | Tom Flathers/GettyImages

El director técnico del Manchester City, que marcha con paso perfecto en las primeras seis jornadas de la Premier League, aseguró que hacia el final del encuentro los aficionados de los Citizens eran los que estaban cantando en Anfield y que la manera de imponerse ante este tipo de ambiente adverso es ganando.

Thank you for your incredible support in the away end today, blues 🩵 pic.twitter.com/HWl0hUjUfU — Manchester City (@ManCity) October 11, 2026

Maresca advirtió que todos los partidos que jueguen de visitantes "conllevarán ruido" y que sus jugadores tendrán que aprender a lidiar con ello. "Tenemos que generar nuestro propio ruido; nuestro ruido es el canto de nuestra afición al final del encuentro, y ese debe ser nuestro objetivo en este momento", agregó el estratega italiano.