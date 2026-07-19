¿Era falta? El gol anulado a España que desató la polémica en la final del Mundial
Argentina está jugando con uno menos
Argentina está sufriendo en la final del Mundial 2026 contra la selección de España. No ha logrado disparar una sola vez al arco y tras la expulsión de Enzo Fernández está jugando con uno menos. España, amo absoluto de la pelota y del trámite del partido, había encontrado el gol que hubiera abierto el marcador, pero el árbitro lo anuló por un pisotón previo de Mikel Merino.
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Published | Modified
JAIME GARZA
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.