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Sports Illustrated

¿Era falta? El gol anulado a España que desató la polémica en la final del Mundial

Argentina está jugando con uno menos
Jaime Garza|
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

Argentina está sufriendo en la final del Mundial 2026 contra la selección de España. No ha logrado disparar una sola vez al arco y tras la expulsión de Enzo Fernández está jugando con uno menos. España, amo absoluto de la pelota y del trámite del partido, había encontrado el gol que hubiera abierto el marcador, pero el árbitro lo anuló por un pisotón previo de Mikel Merino.

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Published | Modified
Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

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