¿Era falta? La polémica jugada sobre Koundé que podría cambiar el curso de LaLiga

El FC Barcelona dejó escapar el liderato de LaLiga tras caer sorpresivamente 2-1 en su visita al Girona, en duelo correspondiente a la jornada 25 del campeonato. Con esta dolorosa derrota, el conjunto blaugrana se quedó con 58 puntos, dos por debajo del Real Madrid en la tabla. El equipo dirigido por Hansi Flick no estuvo a la altura en Montilivi, pero hubo una jugada puntual que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro… y quizá también el destino del título.

Al minuto 86, Jules Koundé disputó un balón dividido con Claudio Echeverri. En la repetición se aprecia un ligero contacto del joven delantero argentino sobre el defensor francés, quien alcanza a despejar el esférico. La molestia en el entorno culé radica en que el árbitro no señaló falta en esa acción y, a partir de esa jugada, se gestó la ofensiva que culminó con el gol de Fran Beltrán, tanto que a la postre le dio el triunfo al Girona.

Barcelona were asking for a foul on Claudio Echeverri for his tackle on Kounde in the build up to Girona's winning goal. pic.twitter.com/ManfH0rwfT — ESPN FC (@ESPNFC) February 16, 2026

Al final del encuentro, jugadores como Raphinha y Ronald Araújo se acercaron al árbitro César Soto Grado para reclamar su criterio en esta jugada. Hansi Flick, técnico de la escuadra culé, también se acercó para dialogar con el silbante.

En declaraciones postpartido, Joan García, portero del Barcelona, aseguró que la jugada era falta y que Echeverri pisó a Koundé.

Girona Fc V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En conferencia de prensa, Flick optó por no entrar en polémica con el arbitraje; sin embargo, el técnico alemán dejó claro que, a su juicio, sí existió falta sobre su jugador en la acción que desembocó en el 2-1 definitivo a favor del Girona.

De acuerdo con fuentes del Diario AS, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) considera que el árbitro pudo haber marcado falta de Echeverri sobre Jules Koundé. En ese escenario, el gol del triunfo del Girona no tendría que haber valido.

Con 14 jornadas aún por disputarse y apenas dos puntos de diferencia en la cima, surge la pregunta inevitable: ¿terminará esta jugada teniendo un peso decisivo en la definición del título de LaLiga?