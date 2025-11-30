¿Era fuera de lugar? Se cancela el tercer gol del América sobre Rayados, pero siguen con un pie en las semifinales

Para enfrentar al América en el Estadio Ciudad de los Deportes, Rayados de Monterrey llegó con una ventaja de 2-0, gracias al español Sergio Canales y Fidel Ambriz, sin embargo, rápidamente los azulcremas lograron descontar a través del mexicoamericano Alejandro Zendejas, mientras en el complemento, el colombiano Raúl Zúñiga apareció para poner el 2-2 global, por lo que eso basta para que los locales se metan en las semifinales del Apertura 2025, de la Liga MX.

eugLa polémica vino al minuto 69 cuando Kevin Álvarez mandó una diagonal hacia el área que encontró a La Pantera Zúñiga, que en ese instante hacía su doblete. No obstante, tras la revisión del VAR, el silbante César Luis Ramos Palazuelos dictaminó que existía un fuera de lugar, apenas por la cabeza del delantero colombiano. Posteriormente, faltando pocos minutos, el argentino Jorge 'Corcho' Rodríguez se fue expulsado por doble amarilla.



El técnico español Domènec Torrent dejó en claro que no aprendió nada de lo ocurrido en la fase regular cuando le ganaban 2-0 a los de Coapa en el Estadio BBVA, ya que luego se dedicaron a defender dicha ventaja, mas lo pagaron caro porque los pupilos del brasileño André Jardine sacaron la igualada en los minutos finales. Dicho suceso fue muy criticado por la prensa, afición y especialistas, por lo timorato y tibio del planteamiento, algo similar a lo de este sábado.

Al minuto 30 llegó el primer tanto de las Águilas, Alex Zendejas, que estuvo desaparecido en el choque de ida, recibió el balón por parte de Jonathan Dos Santos y sacó un disparo desde fuera del área para sorprender a Luis Cárdenas, con complicidad de la zaga que no salió a tapar el remate.



Para el complemento, La Pandilla siguió siendo dominada de principio a fin, sin mostrar argumentos para poder ser semifinalista. Por fin, al 58’, Zendejas volvió a verse involucrado en la acción de gol, ya que se adentró al área tras una pared con Érick Sánchez y al mandar una diagonal la defensiva desvió, pero la pelota le quedó a modo a La Pantera para sólo empujar y conseguir el 2-2 global.