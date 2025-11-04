¿Era o no penal a favor del Liverpool por una mano de Tchouaméni?

El duelo entre Liverpool y Real Madrid es uno de los más destacados de la jornada del martes en la UEFA Champions League, y obviamente este no iba a quedar exento de polémicas: pasada la media hora de primer tiempo, un disparo de un futbolista Red impactó en la mano de Aurelien Tchouaméni y se desataron los reclamos.

El árbitro cobró tiro libre por mano fuera del área, el Liverpool reclamaba penal y el Madrid que no era nada. El juez István Kovács fue convocado por el VAR para revisar la acción y concluyó en que la mano del volante francés no era siquiera sancionable, ya que estaba en plena acción de recoger el brazo para, justamente, no ampliar el volumen del cuerpo. Para la fortuna Merengue, fue bote a tierra en favor blanco.

No penalty was given for a handball on Tchouameni on this play after VAR review. pic.twitter.com/PoQqgRaSTr — ESPN FC (@ESPNFC) November 4, 2025

Con este empate parcial, el Real Madrid queda tercero de la tabla de la etapa de liguilla con 10 puntos y el Liverpool octavo con siete unidades.