¿Era offside de Álex Baena en el gol del Atlético de Madrid vs FC Barcelona?

El FC Barcelona recibe al Atlético de Madrid por LaLiga con la obligación de ganar para adelantarse al Real Madrid un poco más tras recuperar el liderazgo de la tabla de posiciones el fin de semana pasado.

La noche no arrancó como querían los de Hansi Flick, ya que el equipo colchonero manejó a la perfección una contra y, con la ya clásica defensa adelantada del Barcelona, anotó el 1-0 gracias al sprint de Álex Baena.

Con suspense tras la revisión del VAR.

Baena adelanta al Atleti.

🚨🚨| GOAL: ALEX BAENA HAS GIVEN ATLETI THE LEAD!!!



Barcelona 0-1 Atletico Madridpic.twitter.com/Cw4JSBVeTL — CentreGoals. (@centregoals) December 2, 2025

Según revisó el VAR y mostró la transmisión oficial del partido, el delantero con pasado en el Villarreal estaba habilitado por pocos centímetros por el último defensor del Barcelona, por lo que el gol se convalidó sin problemas para que celebre el Cholo Simeone y todo el pueblo rojiblanco.