¿Era penal? Vinicius Junior convierte desde los once pasos su décimo tanto en LaLiga esta temporada

Llegó el empate del Real Madrid frente al Atlético en esta edición del encuentro que divide a la capital española, esto gracias a un tanto de penal convertido de buena forma por Vinicius Junior al minuto 52 en este encuentro de la Jornada 29 de LaLiga, que además fue el vigésimo derbi desde que llegó a la Casa Blanca.

El primer tiempo terminó en favor de los colchoneros gracias a un golazo de Ademola Lookman, pero los merengues no bajaron los brazos y de inmediato se fueron al frente, aprovechando así una desatención de los visitantes para hacerse presentes en el marcador para conseguir el empate momentáneo a un gol.

Brahim Díaz encaró dentro del área al borde de la línea de meta a Dávid Hancko, quien al intentar quitarle la pelota lo trastavilló y fue así que el árbitro central decidió marcar la pena máxima que a la postre convirtió el brasileño con un zapatazo de pierna derecha que enganó a Juan Musso, quien se lanzó al lado contrario del disparo.

El volante llegó a diez tantos en lo que van de la temporada 2025/26 del certamen liguero, esto en apenas 28 partidos disputados hasta el momento. Además de que ha dado ya cinco asistencias de gol para la causa blanca.

Si bien su cuota goleadora es amplia a pesar de no ser centro delantero clavado, esta es apenas la segunda ocasión en la que convierte en este encuentro de la ciudad, la primera vez fue en la Copa del Rey en el 2023.