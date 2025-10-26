Ya está en disputa una nueva edición más del El Clásico entre el Real Madrid y el Futbol Club Barcelona y apenas comenzó el partido ya se gestó la primera polémica ante la posibilidad de marcar una falta dentro del área sobre Vinicius Junior, misma que le habría cometido Lamine Yamal en su afán por apoyar en zona baja.

Apenas a los dos minutos del encuentro disputado en el Santiago Bernabéu, se señaló un penal del español sobre el brasileño, esto provocado por una zancadilla cuando Vini entraba al área con promesa de poder sacar un disparo a gol y Lamine coloca su pie justo en la zona de disparo.

Sin embargo, manera casi inmediata el colegiado César Soto impidió que se reanudaran las acciones para una revisión desde el VAR y solo le bastaron unos segundos para decidir y fue así que no marcó la pena máxima, esto en medio de la molestia de la oncena merengue, quienes afirmaron que era errónea su marcación.

Para ver en EEUU

VAR concludes Vini Jr. fouled Lamine Yamal on this play. The original call was a penalty for Real Madrid.



Drama early in ElClasico. pic.twitter.com/FU32wghYnQ — ESPN FC (@ESPNFC) October 26, 2025

Para ver en España

Que ganas tenía el árbitro de pitar penalti.

Patadon de Vinicius a Lamine y ya había pitado penalti

pic.twitter.com/73882uaQUH — AtletionTop (@AtletiOnTop) October 26, 2025

Para ver en Latinoamérica