¿Era roja? La polémica entrada de Renato Veiga sobre Lamine Yamal que enciende el debate
El FC Barcelona visita al Villarreal este domingo 21 de diciembre en el Estadio de la Cerámica. Los blaugranas se adelantan en el marcador gracias a un gol de Raphinha desde el punto penal al minuto 12. Sin embargo, una de las acciones más comentadas del primer tiempo fue la dura entrada de Renato Veiga sobre Lamine Yamal, que generó polémica.
Al minuto 39, el zaguero portugués Renato Veiga se barrió en su intento por arrebatarle el balón a la joya blaugrana, pero terminó impactando de manera imprudente al juvenil. Veiga no logró contactar el esférico y sí conectó con fuerza a Lamine Yamal. Ante la acción, el árbitro central Javier Alberola Rojas no dudó y mostró la tarjeta roja directa.
La jugada se volvió a revisar en el VAR y se connfirmó la decisión original después de analizarla en la pantalla.
La decisión arbitral desató un intenso debate en redes sociales. Mientras un sector de la afición sostiene que la falta de Renato Veiga no ameritaba la expulsión, otros analistas consideran que la entrada del defensor luso fue temeraria, con fuerza excesiva, y que la tarjeta roja directa estuvo plenamente justificada.
Algunos comunicadores como Julio Maldonado o Fernando Palomo han considerado que el futbolista del Villarreal fue expulsado de manera justa.
Otras voces, como la de Tomás Roncero, subdirector del Diario AS, criticaron las decisiones arbitrales que, a su juicio, favorecieron al FC Barcelona. El periodista recordó que en el partido del Real Madrid ante el Sevilla del pasado sábado se produjo una acción similar, una entrada de Marcao sobre Rodrygo, que únicamente fue sancionada con tarjeta amarilla al defensor del conjunto andaluz.
¿La expulsión de Renato Veiga fue una decisión justa del arbitraje o el FC Barcelona terminó beneficiado por la tarjeta roja?
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.