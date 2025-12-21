¿Era roja? La polémica entrada de Renato Veiga sobre Lamine Yamal que enciende el debate

El FC Barcelona visita al Villarreal este domingo 21 de diciembre en el Estadio de la Cerámica. Los blaugranas se adelantan en el marcador gracias a un gol de Raphinha desde el punto penal al minuto 12. Sin embargo, una de las acciones más comentadas del primer tiempo fue la dura entrada de Renato Veiga sobre Lamine Yamal, que generó polémica.

Al minuto 39, el zaguero portugués Renato Veiga se barrió en su intento por arrebatarle el balón a la joya blaugrana, pero terminó impactando de manera imprudente al juvenil. Veiga no logró contactar el esférico y sí conectó con fuerza a Lamine Yamal. Ante la acción, el árbitro central Javier Alberola Rojas no dudó y mostró la tarjeta roja directa.

La jugada se volvió a revisar en el VAR y se connfirmó la decisión original después de analizarla en la pantalla.

La decisión arbitral desató un intenso debate en redes sociales. Mientras un sector de la afición sostiene que la falta de Renato Veiga no ameritaba la expulsión, otros analistas consideran que la entrada del defensor luso fue temeraria, con fuerza excesiva, y que la tarjeta roja directa estuvo plenamente justificada.

⁉️💥 ¿Es roja directa la entrada de Renato Veiga sobre Lamine Yamal?



✅ 𝗦𝗜.



👉🏻 El defensor entra por detrás con fuerza desmedida dejando los tacos en el pie apoyado de su rival.



▪️ Sin ser una tarjeta roja clarísima, hay motivos suficientes para mostrarla. pic.twitter.com/m3OCZH3pb1 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) December 21, 2025

Algunos comunicadores como Julio Maldonado o Fernando Palomo han considerado que el futbolista del Villarreal fue expulsado de manera justa.

Se le ha ido la cabeza a Renato Veiga, para mi es roja. Y sí, me adelanto a decir que la de Marcao ayer siendo dura no fue tanto, justa amarilla.

Seguimos en @tjcope — Julio Maldonado (@MundoMaldini) December 21, 2025

Bien expulsado Renato Veiga. Eso de “apenas lo toca” no vale ante la alevosa forma de tirarse al piso. https://t.co/LJLS20vdkU — Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) December 21, 2025

Otras voces, como la de Tomás Roncero, subdirector del Diario AS, criticaron las decisiones arbitrales que, a su juicio, favorecieron al FC Barcelona. El periodista recordó que en el partido del Real Madrid ante el Sevilla del pasado sábado se produjo una acción similar, una entrada de Marcao sobre Rodrygo, que únicamente fue sancionada con tarjeta amarilla al defensor del conjunto andaluz.

Empiezo a pensar que el Barça pagó poco a Negreira. Increíble que pasen los años y se repita el mismo guion. Penalti que no es (Raphina hace una pirueta buscando el contacto) y roja directa. Ayer hizo Marcao una entrada violenta a @RodrygoGoes y fue solo amarilla... — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) December 21, 2025

¿La expulsión de Renato Veiga fue una decisión justa del arbitraje o el FC Barcelona terminó beneficiado por la tarjeta roja?