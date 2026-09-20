Si algo no faltó en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid fueron las polémicas. Antes de que Dean Huijsen terminara expulsado en el segundo tiempo, el Merengue reclamó dos tarjetas rojas para futbolistas rojiblancos durante la primera mitad. Cristian Romero y Kang-in Lee fueron los protagonistas de dos acciones que generaron protestas de los visitantes.

La primera se dio alrededor del minuto 38, durante una disputa entre el Cuti y Jude Bellingham. El defensor llegó primero a la pelota y terminó apoyando los botines sobre la rodilla izquierda del inglés.

Jude Bellingham was initially shown a yellow card in a challenge involving Cuti Romero. Officials later determined Romero’s challenge on Bellingham was the foul and issued the yellow card to Romero instead. pic.twitter.com/D4O90yBjGv — ESPN FC (@ESPNFC) September 20, 2026

Miguel Ángel Ortiz Arias había sancionado inicialmente la infracción de Bellingham e incluso le mostró la tarjeta amarilla. A raiz de eso, el mediocampista enseñó la marca que tenía en la rodilla y el VAR intervino para que el árbitro revisara lo sucedido. Ortiz Arias acudió al monitor y modificó su decisión: retiró la amonestación a Bellingham y se la mostró al argentino, al considerar que la acción del central merecía amarilla y no expulsión.

El cruce entre los futbolistas no terminó ahí. Antes del descanso, las cámaras de la transmisión captaron al Cuti diciéndole "sos un llorón" al futbolista del Merengue y acompañando la frase con un gesto con las manos.

La segunda polémica llegó en el tiempo agregado de la primera parte. Federico Valverde conducía la pelota cuando Kang-in Lee entró por detrás y lo impactó por encima del tobillo. El pie del uruguayo sufrió una torsión producto del contacto.

Ortiz Arias señaló la infracción, pero decidió no mostrar ninguna tarjeta al surcoreano. En esta oportunidad, el VAR tampoco solicitó una revisión en el monitor.

Atletico De Madrid V Real Madrid Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Kang-in Lee habló al finalizar la primera parte y evitó hablar de las decisiones arbitrales. "Nosotros estamos haciendo un gran trabajo, no quiero decir nada de las otras cosas porque es algo que no podemos controlar, seguimos trabajando y a ver si podemos ganar en la segunda parte", expresó el delantero.

La polémica arbitral tuvo otro episodio en el complento, esta vez con un futbolista del Madrid. Huijsen agarró del brazo a Giuliano Simeone cuando el argentino ingresaba al área y Ortiz Arias sancionó penal. En primera instancia, el defensor recibió amarilla, pero el VAR llamó al árbitro para revisar la acción.

Con esa revisión, el referí cambió la tarjeta y expulsó al central por considerar que había cometido la infracción como último hombre. Alejandro Grimaldo convirtió el penal y puso el 1-0 para el Atlético.