Lo que parecía un pequeño susto terminó con un cambio en la convocatoria de la selección de España. Eric García sintió molestias en la rodilla izquierda durante el calentamiento del partido contra Inglaterra en Wembley y, luego de someterse a pruebas médicas, abandonará la concentración de La Roja. Robin Le Normand ocupará su lugar para los próximos compromisos en la Nations League.

El futbolista del Barcelona había sido elegido por Luis de la Fuente para jugar desde el inicio ante los Tres Leones, pero Marc Pubill terminó ocupando su lugar en el lateral derecho.

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1 | David Ramos - UEFA/GettyImages

Después del partido, el DT español ya había adelantado que el cuerpo técnico no tomaría riesgos con Eric. "Ha tenido un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Mañana, cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable. No sabemos si, con partidos tan seguidos, estaría disponible para competir en alguno de ellos", analizó De la Fuente.

Las pruebas realizadas posteriormente confirmaron las molestias en la rodilla izquierda. La RFEF decidió liberar al jugador debido a la cercanía de los siguientes compromisos internacionales y Eric regresará al Barça para seguir con su recuperación.

No se apunta a una lesión de gravedad y la decisión responde a una medida de precaución para evitar que la dolencia pueda agravarse. El defensor buscará recuperarse con vistas al próximo encuentro de su club, programado para el sábado 10 de octubre ante el Getafe en el Camp Nou.

Vuelve Le Normand

Le Normand sustituye a Eric Garcia en la concentración de la Selección Española.



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La baja de Eric le da lugar al regreso de Le Normand, quien se incorporará al plantel de la Roja y podría entrenarse con sus compañeros en la práctica prevista para este lunes por la mañana.

El defensor del Atlético de Madrid no era convocado a España desde octubre de 2025, cuando fue titular en las victorias ante Georgia y Bulgaria. Su retorno se produce 348 días después de esa convocatoria.

Le Normand suma 27 partidos y un gol con la selección. Debutó en junio de 2023 contra Italia durante la Final Four de la Nations League y posteriormente integró el equipo que conquistó la Eurocopa de 2024. De la Fuente lo utilizó durante 1345 minutos desde que asumió en la Absoluta.

El defensor quedó afuera del Mundial 2026 y tampoco había formado parte de la primera convocatoria para esta Nations League.

España todavía tiene tres compromisos por disputar en esta ventana internacional. Este martes recibirá a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán, después volverá a enfrentarse a los croatas en Split y cerrará su calendario ante República Checa en Oviedo.