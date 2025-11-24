Eric García está a un paso de renovar su contrato con el Barcelona

Cuando todo parecía complicarse, la realidad es que Eric García y el FC Barcelona están cerca de llegar a un acuerdo para la renovación de contrato del futbolista.

Incluso indican que ya están en la recta final las conversaciones con el jugador, que tenía sobre la mesa una oferta del PSG, ante el gran conocimiento de Luis Enrique, entrenador del conjunto parisino luego de heberle dirigido en la selección de España.

Pero acá habría pesado el deseo del jugador, quien apuesta a seguir en lo que considera su casa, además que la institución culé lo ve como futuro capitán y, desde ese rol, lo considera fundamental.

El nuevo vínculo del jugador con el club sería hasta 2030.

Es que no solo se pone en valor lo que hace fuera de la cancha, sino también dentro: ante la salida de Íñigo Martínez, se transformó en el jugador con más minutos de toda la plantilla, apostando Hansi Flick a su polivalencia en el campo de juego, pudiendo jugar de marcador central, de lateral y también de mediocampista central.

Incluso Flick habló de la situación del jugador: “Estamos trabajando en la renovación de Eric García”, afirmó el entrenador alemán, casi como quien da por sentado que es cuestión de tiempo. No lo dijo por cortesía, sino por convicción. El propio técnico explicó por qué: “Todos podemos ver cuánto ha mejorado Eric y la confianza con la que está jugando. Está rindiendo a un nivel fantástico”.

Para el entrenador alemán, Eric representa algo más que un buen central. “Para un entrenador, tener a Eric es fantástico. Puede jugar a un nivel alto en varias posiciones”, subrayó Flick, alabando su capacidad para actuar como central derecho, izquierdo, pivote o incluso como lateral en escenarios puntuales ante las diferentes bajas que ha sufrido la plantilla en este tiempo.

