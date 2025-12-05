Eric García renovó contrato hasta 2031 con el Barcelona

Alegría y tranquilidad respira el Barcelona en estas horas, tanto en el vestuario como en las oficinas de Hansi Flick y Joan Laporta.

Es que un hombre de la casa como Eric García renueva su contrato con el club: el actual finalizaba el 30 de junio de 2026 y firmará hasta 2031, por 5 años más.

A través de un comunicado, la entidad confirmó que la vinculación del defensa con el Barça se alarga durante seis temporadas más.

Acuerdo para la renovación de Eric Garcia hasta el 30 de junio de 2031 🖋️ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 5, 2025

"El FC Barcelona y el jugador del primer equipo Eric Garcia han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato por cinco temporadas más, hasta el 30 de junio de 2031", anunció el club blaugrana en un comunicado.

El acto oficial de la firma del nuevo contrato tendrá lugar el jueves 11 de diciembre a las 13.30 horas, en el despacho del presidente del club, Joan Laporta, y posteriormente el jugador atenderá a los medios de comunicación.

"Con esta renovación, el FC Barcelona reafirma su apuesta por un futbolista formado en La Masia y que es un ejemplo para los canteranos. Su rendimiento, madurez y compromiso han sido determinantes para prolongar su vínculo con el club", esgrime la entidad.

Eric Garcia se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la plantilla del Barça de la mano de Hansi Flick. Llegó al club en el verano de 2021, con Ronald Koeman como entrenador. Lo hizo de manera gratuita, porque terminaba contrato con el Manchester City, pero su rendimiento no terminó de convencer ni con el neerlandés ni con Xavi Hernández como directores técnicos principales.

Esto hizo que se fuera cedido al Girona, donde demostró todo su talento y creció mucho bajo las órdenes de Míchel Sánchez. En 2024, Flick apostó por él y le cumplió con creces jugando de central, lateral o pivote defensivo, y disputó 45 partidos y convirtió 5 goles. Incluso en esta temporada ganó más terreno gracias a la salida de Íñigo Martínez. Ahora tiene la posibilidad de seguir creciendo como culé.





MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026: