Erick Sánchez habla sobre su presente dentro del América

Erick Sánchez llegó al América como uno de esos muchos movimientos que se han dado entre el cuadro de la capital del país y los Tuzos del Pachuca. La realidad es que los inicios del mexicano dentro del nido de Coapa no fueron los mejores, a tal grado que más de uno calificó su fichaje como un "fracaso".

Con el pasar del tiempo, el creador de juego ha corregido el rumbo dentro de la plantilla. Hoy mismo es una pieza de gran valor dentro del América, considerado así por el mismo André Jardine. Siendo el caso, el mismo 'Chiquito' considera que su mejor etapa con el club está en vías de llegar.

Siento que falta más. Yo creo que no tengo techo. Eso es lo principal, no tengo techo. Creo que sentirme bien o estar bien ahora es algo que me está dejando un poco tranquilo, pero no conforme. Porque yo sé que puedo dar más, sé que puedo trabajar más, sé que puedo un poco más. Erick Sánchez

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Además de ser jugador del club, el mexicano se calificó a sí mismo como un "fan del América".

Siempre que soy campeón con un equipo me gusta marcar como el campeonato en ese momento. Ahora me estoy haciendo el de América. Incluso me falta uno de CONCACAF con Pachuca. Quiero dejar claro que siempre que quedo campeón con algún equipo me hago o me marco algo que yo sé que va a ser muy significativo para mí en un futuro. Entonces es eso, pero obviamente yo soy fan de América. Erick Sánchez

Concluyó afirmando que su afición por el América parte de la infancia y reveló quién es su ídolo del club.