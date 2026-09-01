Erik Lira no llegará al Mónaco este mercado de verano

El fichaje de Erik Lira por el Mónaco se ha caído de manera total cuando todo estaba encaminado para que el contención mexicano continuara su carrera en el futbol de Europa. La operación dependía de la liberación de una plaza de extranjero dentro del conjunto monegasco, situación que finalmente no se dio.

El movimiento estaba directamente relacionado con la posible salida de Folarin Balogun, delantero estadounidense que se encontraba cerca de abandonar el club. Su marcha habría permitido al Mónaco liberar la plaza necesaria para registrar a Lira; sin embargo, aquella operación terminó por derrumbarse durante las últimas horas del mercado europeo.

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Se complica el fichaje de Erik Lira con Mónaco y está prácticamente caído



Monaco no ha podido cerrar la salida de Balogun…



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La caída de la salida de Balogun rumbo al Everton provocó un efecto dominó que terminó perjudicando directamente al futbolista mexicano. Sin espacio disponible para otro jugador no europeo dentro de su plantilla, el Mónaco quedó imposibilitado para completar la incorporación de Erik, pese a tener prácticamente resueltos todos los aspectos de la transferencia.

Entre Cruz Azul y el conjunto francés existía un acuerdo total para concretar el traspaso. Las negociaciones habían avanzado hasta un punto prácticamente definitivo y las condiciones económicas estaban pactadas entre ambs clubes. Por ello, el desenlace representa un giro inesperado después de varios días trabajando para cerrar satisfactoriamente la operación.

Chicago Fire FC v CF Cruz Azul - Leagues Cup Phase One | Michael Reaves - Leagues Cup/GettyImages

También existía un acuerdo completo entre Erik Lira y el Mónaco respecto a las condiciones personales del futbolista. El seleccionado mexicano había dado luz verde al movimiento y estaba preparado para comenzar su primera experiencia en Europa, aceptando incluso una rebaja importante de sueldo.

Lira incluso había cumplido satisfactoriamente con los exámenes médicos correspondientes, mismos que se realizaron hoy en México, uno de los últimos procedimientos antes de formalizar su llegada. Todo estaba preparado para completar la documentación y posteriormente realizar el anuncio oficial, pero, el caso Balogun lo derrumbó todo.

Se trata de un golpe particularmente duro para Erik Lira, quien estuvo a solamente algunos detalles administrativos de convertirse en nuevo futbolista del Mónaco. Erik dejó en claro que este verano su meta era ir a Europa, misma que parece caída.