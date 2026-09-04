Erik Lira retorna a los trabajos con Cruz Azul

Semana compleja para Erik Lira. Tal vez una de las peores en la carrera del medio de contención mexicano. El hombre de Cruz Azul estuvo negociando todo el verano, sobre todo las semanas finales su traspaso al Mónaco. Cuando el mismo tenía tintes de inminente, el fichaje se cayó por razones ajenas a él.

Se entiende que el jugador aún tiene el deseo de partir a Europa antes que las ventanas de pases cierren, sin embargo, el optimismo es menor, pues solo quedan disponibles mercados secundarios dentro del viejo continente. Por ende y valorando que es un activo fijo del club, Lira tuvo que reportar este viernes en La Noria con Cruz Azul.

🚂🚨 ERIK LIRA



El futbolista mexicano regresó este viernes a los entrenamientos, hasta mañana se decidirá si jugará el juego vs Santos. @VamosCAzul pic.twitter.com/lAXSZaCcDW — Gerardo González (@gerardoo_gh) September 4, 2026

Cruz Azul fue empático con el jugador dando un par de días extra de descanso para que pudiera liberar la mente luego de un par de días de terror. Sin embargo, Erik ya trabaja a la par del resto del plantel con el objetivo de ponerse en el punto de forma óptimo de cara a los siguientes compromisos.

La siguiente parada para Cruz Azul será el mano a mano en contra de Santos. Cuerpo técnico valorará si Erik está o no en condiciones de entrar primero en la lista de convocados. Y segundo, definir si puede ser titular o partir desde un rol de suplente.

New York City FC v CF Cruz Azul - Leagues Cup Phase One | Adam Hunger - Leagues Cup/GettyImages

Lira no sólo tiene la afectación mental de no poder cerrar su fichaje con el Mónaco. También está el asunto de que durante toda la gestión, el mexicano trabajó por separado del resto de la plantilla. Adicional, se perdió de menos dos partidos de Liga MX, hecho que tiene a Erik completamente fuera de ritmo de competencia.

No hay más tiempo que perder y Cruz Azul no puede ser más tolerante. El club dio el apoyo a Erik para cerrar su salida de México. El movimiento falló por causas ajenas al club, quienes ahora esperar que el mexicano sea un profesional al cien por ciento y recupere el terreno perdido.