Erling Haaland revela las provocaciones que vivió de parte de la selección de Italia

Erling Haaland finalmente completó la hazaña. El estelar goleador noruego guio a su selección a conseguir el boleto a una Copa del Mundo por cuarta ocasión en su historia; y primera desde 1998, tras aplastar el domingo 1-4 a Italia.

Pero al margen de la citada gesta, el "9" del Manchester City reveló cuáles fueron las provocaciones que sufrió de parte de los defensores de La Nazionale en el partido del San Siro, donde los nórdicos se recuperaron en la segunda mitad, luego de encajar un tanto en el tiempo inicial.

"Con el marcador 1-0 para ellos y luego con el 1-1 empezaron a hacer cosas raras. Pensé: '¿Qué estás haciendo?' Entonces me encendí un poco y les dije: 'Muchas gracias por la motivación, ¡vamos por todas!", acotó Haaland a TV 2, en relación a los intentos pocos convencionales de los italianos, incluyendo un pellizco en el trasero, en pro de sacarlo de concentración.

For the first time since 1998, Norway have qualified for the World Cup. pic.twitter.com/lnLZqM4dNN — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) November 16, 2025

Después de la diana de Pio Esposito, Los Vikingos Rojos igualaron en la segunda mitad por medio de Antonio Nusa, en un compromiso en el que, hasta ese momento, El Androide había pasado inadvertido, sin siquiera rematar una vez al arco. No obstante, el central Gianluca Mancini decidió provocar al dueño de dos premios al Mejor Goleador de la Premier League, quien respondió con tantos al 78' y 79', prácticamente asegurando la victoria de su país y el histórico boleto al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

"Luego marqué dos goles y ganamos 1-4, así que genial. ¡Muchas gracias a él!", prosiguió un Haaland que totalizó 16 dianas en las finalizadas Eliminatorias Europeas, aunado a perforar las redes en los ocho encuentros de su selección.

Por otro lado, la hazaña de Noruega llegó sin Martin Ødegaard, capitán del Arsenal y socio ideal del Androide. De hecho, cuando ambos coinciden en el césped para su país, éste suma siete victorias consecutivas y 21 participaciones directas entre goles y asistencias.

"Probablemente nos demos un capricho. No solemos hacerlo, pero creo que nos lo hemos ganado ahora que por fin nos hemos clasificado para un Mundial", concluyó al delantero citizen, cuando se le preguntó sobre cómo celebraría la gesta en cuestión.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL