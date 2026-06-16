Erling Haaland se luce con un doblete ante Irak y continúa con una sorprendente racha

Erling Haaland tuvo un debut inmejorable en el Mundial 2026. El 'Androide' anotó un doblete en el duelo entre Noruega e Irak, de la primera jornada de la fase de grupos y continuó con su gran racha representando a su selección nacional.

De acuerdo con estadísticas de Opta, el delantero del Manchester City suma 11 partidos oficiales al hilo anotando con la escuadra noruega.

La racha goleadora de Haaland con Noruega se remonta hasta noviembre de 2024.

En este periplo, el delantero ha anotado 22 goles a Irak, Italia, Estonia, Israel, Moldavia, Kazajistán y Eslovenia.

11 - Erling Haaland has scored in his last 11 competitive appearances for Norway dating back to November 2024.



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Pero esta no fue la única marca que Haaland consiguió con sus goles ante Irak. El 'Androide' se convirtió en el primer jugador noruego en anotar un doblete en un mundial.

Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

Haaland anotó su primer gol en el Mundial 2026 apenas al minuto 29 del encuentro, tras ser asistido por David Moller Wolfe. Apenas 14 minutos después, el atacante duplicó su cuenta en el marcador.

Noruega regresa a un Mundial tras no clasificarse desde la edición de 1998.

¿Cómo llega Haaland al Mundial?

El delantero de 25 años tuvo una gran temporada con el Manchester City. Haaland disputó un total de 52 partidos (Champions League, Premier League, FA Cup y EFL Cup) y anotó 38 goles.

Aunque el equipo dirigido por Pep Guardiola se quedó corto en sus resultados tanto en la Champions como en la Premier, los Citizens consiguieron quedarse con las dos copas del futbol inglés.