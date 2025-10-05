Erling Haaland sigue demostrando ser una auténtica máquina de hacer goles. En efecto, el noruego volvió a ser decisivo este domingo al marcar el tanto que le dio la victoria al Manchester City frente al Brentford 0-1, resultado que permitió a los de Pep Guardiola escalar hasta el quinto puesto de la Premier League con 13 puntos en siete jornadas, pero quedando a sólo tres unidades del líder, Arsenal.

La diana ante el Brentford no sólo resultó vital para el conjunto ciudadano, también amplió la espectacular cuenta personal del atacante nórdico en lo que va de temporada 2025/2026. Pues según datos de Transfermarkt, El Androide acumula 18 goles y tres asistencias en 11 partidos oficiales, sumando actuaciones con el conjunto sky blue y la selección de su país.

De esos 18 tantos, 12 los ha marcado con el City, incluyendo nueve en la categoría dorada inglesa, donde lidera con holgura la tabla de realizadores, y tres más en la Champions League, competición que ganó con los Citizens en la 2022/2023 cuando también se llevó el liderato anotador. Las otras seis dianas de Haaland han llegado con Noruega en las Eliminatorias Mundialistas hacia México/Estados Unidos/Canadá 2026.

18 goals, 3 assists in 11 games for Erling Haaland. Unstoppable. 💙🤍🤖 pic.twitter.com/6tLQz2QoxZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2025

Con apenas 25 años y ya en su cuarta campaña representando al City, club al que llegó en julio de 2022 procedente del Borussia Dortmund alemán, previo pago de 60 millones de euros, el canterano del Bryne continúa firmando cifras que lo consolidan entre los mejores artilleros del planeta.

Mientras tanto, desde el arribo del propio Vikingo al Etihad, Guardiola ha gozado de una pieza fundamental en sus esquemas, dado que el primero viene aportando muchos goles, y decisivos, igual que un importante trabajo táctico en competiciones domésticas e internacionales.

AS Monaco v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Alex Pantling/GettyImages

Por otro lado y pese a que su nombre sigue estando vinculado al FC Barcelona para el próximo verano, Erling Braut Haaland selló su compromiso a largo plazo con el Manchester City, renovando su contrato hasta junio de 2034 y transformándose en una de las grandes bases del proyecto en dicha institución.

En definitiva, con un inicio de temporada arrollador y un promedio superior a un gol por encuentro, El Androide mantiene a los Sky Blues en la lucha por el título de la Premier y como candidato en Champions, aunado a darle a Noruega enormes esperanzas de volver a una Copa del Mundo tras casi 30 años de ausencia.