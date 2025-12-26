¿Es posible el fichaje de César Montes por Chivas este invierno?

El posible regreso de César Montes a Chivas ha quedado prácticamente descartado para este mercado de invierno. Pese a los rumores surgidos en Guadalajara, el zaguero no contempla una salida inmediata de Europa, donde su presente deportivo sigue marcando el rumbo de su carrera.

Desde el entorno del futbolista se entiende que el contexto actual no favorece un retorno a la Liga MX. Montes considera clave mantenerse en el viejo continente al menos durante los próximos meses, especialmente en un año marcado por compromisos internacionales que pueden definir su rol dentro del combinado nacional.

NO AHORA ❌



Los rumores sobre la llegada de César Montes a Chivas se desataron luego de que fue visto el jugador en Guadalajara.



👎🏻 Sin embargo, esto no tendría nada que ver y es prácticamente imposible que llegue a Verde Valle, reporta Jesús Bernal de ESPN, el defensa ‘Está… pic.twitter.com/uJFZHsgffA — Futbol Total (@futboltotal) December 26, 2025

El defensor de 28 años tiene claro que su continuidad en Europa le permite sostener un estatus privilegiado en la Selección Mexicana. A seis meses del Mundial, el central asume que competir en una liga europea fortalece sus opciones de mantenerse como titular indiscutido en la zaga tricolor.

Chivas, por su parte, entiende la postura del jugador. El club rojiblanco ha seguido a Montes durante años y lo considera un deseo recurrente para reforzar su defensa central. Sin embargo, las condiciones actuales del mercado y la firme decisión del futbolista hacen inviable cualquier negociación inmediata.

Mexico v Japan - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Otro factor determinante es su situación contractual. Montes mantiene un vínculo sólido con su club en Rusia, lo que eleva considerablemente la complejidad de una posible transferencia. En ese escenario, Guadalajara no solo enfrentaría resistencia deportiva, sino también obstáculos económicos difíciles de sortear en invierno.

Dentro de Verde Valle existe conciencia de que el fichaje del “Cachorro” deberá esperar, si es que llega a darse. El verano aparece como una ventana más lógica para reactivar el interés, aunque incluso entonces el panorama se perfila complicado si el defensor prioriza seguir en el radar europeo.

Mientras tanto, la directiva rojiblanca ya trabaja en planes alternativos. Ante la imposibilidad de concretar el regreso de Montes, Chivas ha comenzado a sondear otras opciones para reforzar la defensa central, buscando perfiles que se ajusten tanto al proyecto deportivo como a la realidad financiera del club.



MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026