''Es un entrenador como todos los demás'', declara Hansi Flick sobre Mourinho

En la última jornada de LaLiga, el campeón Barcelona se enfrentó al Valencia, en la cancha del estadio Mestalla. El encuentro lo comenzaron ganando los catalanes, con lo que fue el último gol de Robert Lewandowski con la camiseta blaugrana.

FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

Sin embargo, tan solo cinco minutos después, al 65, el Valencia lo empató por conducto de Javier Guerra Moreno. Al 70, Luis Rioja González marcó el 2-1 para los locales, y al 96, el mediocampista argentino Guido Rodríguez sentenció la victoria 3-1 para el Valencia.

Al término del compromiso, el director técnico del Barcelona, Hansi Flick, habló frente a las cámaras sobre el accionar del equipo. Fue altamente autocrítico en sus declaraciones, con todo y que sus dirigidos llegaron a la última jornada con el campeonato asegurado.

No obstante, entre las preguntas que le realizaron los periodistas, hubo una en particular que destacó del resto. Cuestionaron a Hansi Flick sobre si estaba listo para encontrarse con José Mourinho la próxima temporada, a lo que contestó, de manera directa y contundente, que por supuesto. Que es un entrenador como todos los demás.

• Are you ready for Mourinho next season?



🚨🗣️ Hansi Flick: "Of course. He's a coach like all the others." pic.twitter.com/TPvUvJtYnZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 23, 2026

Recordemos que existe una larga historia de rivalidad entre José Mourinho y el FC Barcelona. En su primera etapa con el Real Madrid, se cruzaron en diferentes instancias, dándole, a los aficionados, encuentros para recordar. El que el portugués regrese a la liga, para dirigir, de nueva cuenta al conjunto blanco, será un gran aliciente de cara a la próxima campaña.

En cuanto al juego mostrado por parte del FC Barcelona en estas últimas fechas de LaLiga española, esto fue lo que comentó Hansi Flick ante las cámaras:

Cometimos errores fáciles. Ganaron este partido porque tuvieron más hambre que nosotros.



Los jugadores no estaban 100% completamente concentrados. Me di cuenta de eso, pero creo que es normal.



Hemos estado celebrando durante 2 semanas, y también se acerca la Copa del Mundo, así que entiendo que es su sueño.



Pero esto es el Barça, no podemos hacer esto. Quiero que todos estén concentrados desde el inicio de la próxima temporada. Soy alemán, y los alemanes nunca paran. Esta es la mentalidad que quiero de mis jugadores.



Tengo hambre por la próxima temporada. Quiero que estén completamente comprometidos. Quiero que todos den su mejor versión por este club y este equipo.



Pueden ir a la Copa del Mundo, luego volver aquí y quiero que estén aquí completamente 100% comprometidos. Hansi Flick.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Por último, y a pesar del resultado negativo, Hansi Flick habló bien de uno de sus futbolistas. Se trata del juvenil Gerard Martín, cuyo ascenso lo describió como algo increíble, destacando su gran actitud y mentalidad.

El ascenso de Gerard Martín es increíble. Sacar a un jugador del equipo B y ganarse un puesto titular en su segunda temporada es asombroso.



Esta es la actitud y la mentalidad que necesitamos, se merece todo. Hansi Flick.

FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Por su parte, Gerard Martín también habló frente al micrófono, lamentándose por la derrota sufrida en cuanto a lo colectivo, pero destacando, también, el nivel individual que logró mantener a lo largo de la campaña.

Estamos tristes porque jugamos un partido terrible. No fue la forma adecuada de acabar la temporada, nadie quería que fuera así.



Individualmente, ha sido una temporada muy buena para mí. Si me convocan para el Mundial, estoy preparado. He jugado al más alto nivel en el Barça.



En general para nosotros fue una buena temporada. Ganamos 2 títulos, pero siempre podemos mejorar. Al principio de la temporada sufrimos, pero acabamos la temporada de forma tranquila. Gerard Martín.

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