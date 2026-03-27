''Es una cuestión cultural que no encaja conmigo ni con mi estilo'', Marcelo Flores sobre la selección mexicana

''Tema cultural (México) no encaja conmigo y mi estilo. (Canadá) se sintió estar en casa más que todos esos años con ese equipo (México)'', declaró Marcelo Flores para One Soccer Canadá, y en ese preciso momento, la noticia se esparció por todo el país.

"...TEMA CULTURAL (MÉXICO) NO ENCAJA CONMIGO"



Así habló Marcelo Flores sobre su cambio de Federación de México a Canadá.



En entrevista con One Soccer Canadá, habló que con Canadá se siente como estar en casa. Dió a entender que con México nunca se sintió cómodo.



¿Lo extrañará… pic.twitter.com/YSpQOYQgZj — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 27, 2026

Marcelo Flores actualmente pertenece a los Tigres de la UANL, y durante muchos años existía la duda sobre cuál selección preferiría representar, si la de México o la de Canadá, ya que cuenta con ambas nacionalidades.

Al final, y aunque vistió en ciertos momentos la camiseta tricolor, se decantó por el conjunto de Canadá. Situación respetable... hasta que salieron a la luz estas declaraciones e incendiaron las redes sociales.

Tigres UANL v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Se equivocó Marcelo Flores?

Si analizamos esto desde la lupa estricta y cerrada de lo políticamente correcto, la respuesta inmediata será que sí, que el jugador de Tigres UANL se equivocó de fea manera al expresarse así de un país en el cual hoy juega y vive. País en donde, dicho sea de paso, no se ha logrado consolidar. Una constante en su carrera como futbolista profesional.

Sin embargo, si vemos esto de manera objetiva, poniéndonos en los zapatos de Marcelo Flores y dejando en casa los prejuicios, podríamos entender sus palabras como un gesto de honestidad. Una verdad que puede resultar incómoda, mas no por eso se convierte en mentira.

Y es que basta con escucharlo hablar para darnos cuenta de que Marcelo Flores tiene muy poco de México en su día a día. Y esto no es algo bueno ni tampoco algo malo. Es una realidad que definitivamente influyó en su decisión al momento de elegir qué selección iba a representar.

El entorno canadiense, en lo que respecta al mundo del fútbol, al menos, empata más con el ADN de Marcelo Flores. Un muchacho con múltiples cualidades, pero carente de la picardia típica en países como México, por ejemplo, en donde sus principales referentes futboleros, nacidos o no en el país, se caracterizan precisamente por ese colmillo del que Marcelo Flores carece.

El muchacho tomó una decisión, y aunque esta puede gustar o no, debemos dejar en claro que se trata 100% de algo futbolístico. En ningún momento se expresó mal del país. Califiquemos, entonces, su decisión desde una perspectiva a nivel de cancha, y no de la vida.

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