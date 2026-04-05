Escándalo y riesgo de sanción ejemplar para Neymar en Brasil

Neymar vivió una noche de pesadilla en la victoria por 2-0 del Santos ante el Remo por la novena fecha del Brasileirao: se enfrentó casi a golpes de puño con un rival, vio la amarilla que representará que se pierda el partido de la próxima jornada con el Flamengo y cerró con una frase altamente repudiable.

"Se despertó con la menstruación y por eso dirigió así", remató en una entrevista post partido un enojadísimo Neymar, a pesar de la victoria de su equipo, con el árbitro del partido Sávio Pereira Sampaio.

“Es siempre lo mismo. Es injusto. Recibí una entrada por la espalda, desleal, innecesaria, al final del partido. No fue la primera, fue la tercera o cuarta. Solo fui a reclamarle. Le dije: ‘¿Te estás volviendo loco?’. Y ya me sacó amarilla”, explicó en Sport TV tras el encuentro.

🤬🇧🇷 Neymar no se bancó el empujón de Diego Hernández Y LO FUE A BUSCAR.



Recibió tarjeta amarilla y SE PERDERÁ el partido vs Flamengo. ⛔️pic.twitter.com/DX3lgsimUH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 3, 2026

Ahora, Neymar tiene chances de ser suspendido por 12 partidos, algo que le haría un fuerte daño al Santos en la competencia local, donde el año pasado se salvó del descenso sobre la hora y terminó clasificando a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Justamente en ese certamen continental es donde podrá tener acción, y tendrá su debut el próximo miércoles en condición de visitante contra el Deportivo Cuenca de Ecuador. El Peixe integra el grupo D de la competencia contra el ya mencionado rival de turno, San Lorenzo de Almagro de Argentina y Recoleta de Paraguay, debutante en competencias internacionales.

El reloj corre en contra de Neymar en la lucha por entrar a la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026, donde es pedido por la gente a pesar de no haber integrado las últimas convocatorias. El italiano ex Real Madrid tiene que presentar la convocatoria en los próximos dos meses y el futbolista del Santos corre serios riesgos de no decir presente en Estados Unidos, México y Canadá.