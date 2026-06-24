Escocia vs Brasil - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Brasil y Escocia se enfrentan por quinta vez en la historia de la Copa del Mundo. Ambos equipos buscan asegurar su lugar en los 16avos de final en Miami.

Este podría ser el equipo de la Seleção menos imponente al que se haya enfrentado la Tartan Army en este escenario, aunque la presencia de Carlo Ancelotti en la banco de suplentes convierte al cinco veces campeón en una amenaza potencial este verano.

Tras un empate 1-1 contra Marruecos en el inicio de su campaña, Brasil se impuso con facilidad a Haití por 3-0 el viernes por la noche. Tres goles en la primera mitad permitieron al equipo de Ancelotti bajar el ritmo tras el descanso, evitando así aumentar la ventaja.

Haití resultó ser un rival complicado para Escocia en la primera jornada, pero el equipo de Steve Clarke logró sumar los tres puntos. Este resultado deja a los escoceses con la posibilidad de clasificarse para los octavos de final por primera vez en la historia de los Mundiales, a pesar de la ajustada derrota ante Marruecos en el Gillette Stadium.

Un empate garantiza la clasificación para ambas naciones, mientras que una victoria de Brasil dejaría a Escocia en vilo durante el resto de la tercera jornada. Dependería de que los resultados le fueran favorables en otros grupos para asegurar su pase como uno de los ocho mejores terceros clasificados.

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