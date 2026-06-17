Escocia vs Marruecos: previa, predicciones y alineaciones

Marruecos y Escocia se enfrentan este viernes 19 de junio por la segunda jornada del Grupo C de la Copa del Mundo 2026 que también integran Brasil y Haití. Tras los resultados de la primera fecha, el partido cobra una relevancia especial en las aspiraciones de ambos equipos de estar en la siguinete fase.

El único antecedente entre estas dos selecciones también tuvo lugar en una Copa del Mundo. En Francia 1998, los africanos se impusieron por 3 a 0 con dos tantos de Salaheddine Bassir y otro de Abdeljalil Hadda en la fase de grupos pero pese a la victoria, tanto Marruecos como Escocia quedaron eliminados detrás de Brasil y Noruega.

A continuación, toda la información sobre este gran duelo del Mundial.

Pronóstico SI Fútbol

Marruecos sorprendió a Brasil en el debut y consiguió sumar un punto ante la pentacampeona del mundo. En ese primer partido vimos una selección marroquí fuerte que pudo llevarse la victoria y sus estrellas han llegado al Mundial en un gran momento. Mientras, Escocia lidera el grupo tras imponerse a Haití.

Se espera que Marruecos consiga llevarse los tres puntos de este partido aunque los escoceses no les pondrán las cosas nada sencillas, puesto que en defensa son un equipo férreo difícil de superar.

Pronóstico: Marruecos 3 - 1 Escocia

¿A qué hora se juega Marruecos vs Escocia?

Ciudad : Foxborough, Massachusetts

: Foxborough, Massachusetts Estadio : Gillette Stadium

: Gillette Stadium Fecha : viernes 19 de junio

: viernes 19 de junio Hora: 18:00 EE.UU (Este), 16:00 MEX, 00:00 ESP (20/6)

Historial de enfrentamientos directos entre Marruecos y Escocia

Partidos jugados: 1

Marruecos : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Escocia: 0

Último partido entre ambos: 23/06/1998 - Marruecos 3-0 Escocia - Mundial 1998, fase de grupos

CUP-FR98-SCO-MOR-MC NAMARA-CHIPPO | GERARD MALIE/GettyImages

Últimos 5 partidos

Marruecos Escocia Marruecos 1-1 Brasil 13/06/26 Escocia 1-0 Haití 13/06/26 Marruecos 1-1 Noruega 07/06/26 Escocia 4-0 Bolivia 30/05/26 Marruecos 4-0 Madagascar 26/05/26 Escocia 4-1 Curazao 30/05/26 Marruecos 5-0 Burundi 26/05/26 Costa de Marfil 1-0 Escocia 31/03/26 Marruecos 2-1 Paraguay 31/03/26 Escocia 0-1 Japón 28/03/26

¿Cómo ver Marruecos vs Escocia por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Marruecos

Marruecos demostró en su debut en este Mundial por qué está en el Top 10 del ranking FIFA. La selección de Ouahbi empató 1-1 en su debut ante Brasil. Se adelantaron en el marcador por medio de Ismael Saibari antes de que Vinícius pusiese el 1-1 definitivo. No obstante, tuvieron ocasiones para ampliar la renta y llevarse los tres puntos.

"Nuestros aficionados pueden estar orgullosos de nosotros. Hemos demostrado que somos ambiciosos y tenemos fútbol. Queríamos ganar, no nos conformamos con el empate, pero tampoco estamos tristes. Le digo a la afición que tendremos mejores resultados en el futuro", dijo el seleccionador de Marruecos tras el partido.

Morocco v Norway - International Friendly | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

Posible alineación de Marruecos (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Amrabat, El Aynaoui; Díaz, Ounahi, Rahimi; Saibari.

Últimas noticias de Escocia

Después de la primera jornada, Escocia lidera de forma sorprendente el grupo C gracias a su victoria frente a Haití por la mínima. A los 28 minutos de partido, John McGinn anotó el único gol del encuentro y fue nombrado mejor jugador del encuentro.

Esta fue la primer victoria de Escocia en un Mundial desde 1990.

Scotland v Curacao - International Friendly - Hampden Park | Andrew Milligan - PA Images/GettyImages

Posible alineación de Escocia (4-4-2): Gunn; Hickey, Hanley, Hendry, Robertson; Doak, Ferguson, McTominay, McGinn; Shankland, Adams.

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