La selección de España dio el batacazo y echó de la Copa del Mundo 2026 a la favorita por la mayoría de los pronósticos para levantar el título mundial, la selección de Francia, luego de caer en el Estadio Dallas 0-2 con anotaciones de Mikel Oyarzabal vía penalti y Pedro Porro en el tiempo reglamentario.

De esta manera, el combinado de La Roja avanzó a su segunda final de Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010 y esperan a su rival que saldrá del enfrentamiento de este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta a las 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México) y 20:00 horas (España) entre la selección de Inglaterra y la selección de Argentina.

The first spot in the Final belongs to Spain 🔒#FIFAWorldCup pic.twitter.com/8umlGDZZ2y — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026

Después de 16 años la selección española volverá a disputar una final de la justa mundialista desde que se coronaron en 2010 venciendo 1-0 a Países Bajos con un gol de Andrés Iniesta.

La gran final se celebrará este domingo 19 de julio a las 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México) y 20:00 horas (España) desde el Estadio Nueva Jersey Nueva York.

En caso de ganar este torneo masculino, España tendría el récord de haberse coronado junto a la rama femenil, teniendo a ambas selecciones siendo monarcas del mundo en el fútbol.