A medida que los partidos avanzan, todo se lleva al límite y, por eso, la alegría de España podría verse empañada. El partido contra Uruguay, que definía el liderazgo de La Roja en el Grupo H, así como la permanencia de los sudamericanos en el Mundial 2026, tuvo un final intenso. Esa recta final dejó dos preocupaciones para Luis de la Fuente, ya que Yeremy Pino y Nico Williams terminaron con molestias que podrían dejarles fuera de la Copa del Mundo.

La preocupación va mucho más allá del parte médico. Si las pruebas confirman los peores pronósticos, España perdería a dos extremos para el resto del torneo sin posibilidad de incorporar reemplazos. El reglamento de la FIFA establece que las sustituciones por lesión en la lista definitiva pueden realizarse hasta 24 horas antes del debut de cada selección, con la única excepción permanente reservada para los guardametas.

El caso que genera mayor preocupación es el de Pino, quien sufrió una caída en los minutos finales y se golpeó la clavícula izquierda. Como España ya había realizado las cinco modificaciones, el extremo volvió al partido muy limitado por el dolor.

"Ha hecho una heroicidad", expresó el DT post partido. El entrenador también dejó una primera valoración poco alentadora. "Lástima la lesión, veremos a ver de qué grado es. Puede ser una lesión de clavícula. Está sufriendo mucho. Mañana pasará unas pruebas. Seguramente tenga la clavícula rota", dijo.

Williams también terminó el encuentro con molestias musculares. El atacante del Athletic Club salió del estadio rengueando y será sometido a estudios para determinar el alcance del problema.

🇪🇸 Nico Williams está pendiente de pruebas para ver si sufre una nueva lesión muscular en su pierna derecha. De confirmarse, no podría jugar más en el Mundial



🏥 Yeremi Pino, con una lesión en la clavícula importante, está prácticamente descartado para lo que resta. Ya no se… pic.twitter.com/iLm0xtwm5L — Pepe Elías (@Pepelias17_) June 27, 2026

"Hay que esperar, tiene unas molestias. Puede ser una sobrecarga o fatiga. Veremos", expresó De la Fuente. En otra comparecencia también reconoció que la lesión "puede hacerle quedarse fuera del Mundial", a la espera del resultado de las pruebas.

Prohibido incorporar reemplazos

El artículo 24.2 del reglamento del Mundial establece que un jugador inscrito en la lista definitiva puede ser sustituido por otro integrante de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, aunque ese cambio debe producirse, como fecha límite, 24 horas antes del primer partido de la selección.

El texto también indica que cualquier excepción necesita la aprobación de la FIFA, aunque no detalla en qué situaciones puede aplicarse. La única excepción permanente aparece en el artículo 24.3 y corresponde a los arqueros. Un guardameta de la lista definitiva puede ser sustituido por otro integrante de la lista provisional por lesión grave o enfermedad en cualquier momento de la fase final.

Yeremy Pino quedó tocado después del partido ante Uruguay y podría perderse lo que resta del Mundial 2026 | Luke Hales/GettyImages

La posible ausencia de Nico y Pino se suma a la situación de Víctor Muñoz, quien tampoco pudo debutar en el torneo debido a una lesión muscular con recaída incluida.

En caso de confirmarse los peores pronósticos, Lamine Yamal quedaría como el único extremo puro disponible dentro de la convocatoria. De la Fuente tendría que recurrir a futbolistas con características diferentes como Álex Baena, Dani Olmo, Ferran Torres o Gavi para cubrir esas posiciones de cara al encuentro de dieciseisavos de final, donde España espera por el segundo del Grupo J, que saldrá entre Austria, Argelia y Jordania.