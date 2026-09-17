España renueva a Luis de la Fuente

La selección de España es y con diferencia por sobre el resto, la mejor selección del planeta hoy mismo. En 2024 los ibéricos se han hecho con la EURO, competición a la que no llegaban como los favoritos. Dos años después, es decir, durante el 2026 en curso, 'La Roja' dio otro golpe ganando la Copa Mundial de la FIFA.

Si bien es cierto que España tiene una generación brillante de talento deportivo, también es clave señalar que las piezas están siendo muy bien posicionadas por el técnico al frente del proyecto, Luis de la Fuente. El trabajo del entrenador ha sido tan positivo, que la Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de asegurarle un futuro al frente del equipo.

🚨 OFICIAL: De la Fuente, renovado hasta 2032 pic.twitter.com/8BjU71zhf1 — Diario AS (@diarioas) September 16, 2026

El máximo organismo rector del fútbol en España confirma que Luis de la Fuente se mantiene al frente del proyecto. Dicha institución ha comunicado que el técnico extiende su contrato hasta el 2030, es decir, la idea es que se mantenga como el mandamás de los rojos hasta la siguiente Copa del Mundo.

En el camino hay dos metas para de la Fuente y los suyos. El primero llegará en el 2028 donde el objetivo es llegar a la Euro que se jugará en Inglaterra y defender de la mejor posible su corona.

Winners Portraits: Final - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

El segundo y que está claro es la gran prioridad, llegar a la Copa del Mundo de 2030 a ganar el Mundial por segundo ciclo consecutivo. Definitivamente suena más sencillo decirlo que hacerlo, sin embargo, España en su condición de local no puede tener otra meta que no sea la de levantar el trofeo por tercera ocasión en su historia.

Más allá de las exigencias que evidentemente ya están en la mesa de Luis de la Fuente, la extensión de contrato termina siendo un premio, así como un reconocimiento a su excelso trabajo desde que está al frente de España. Es imposible olvidar que el estratega arribó en calidad de emergencia luego de años en crisis de resultados.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA