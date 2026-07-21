España responde a Trump por colarse en la foto del Mundial

España no pudo evitar lo sucedido el verano pasado. Los campeones del Mundial del 2026, que derrotaron a Argentina por 1-0 en la final del domingo en el MetLife Stadium, se reunieron en el escenario para la tradicional foto de celebración del equipo.

Todo transcurrió con normalidad hasta que fueron sorprendidos por la aparición sorpresa del presidente estadounidense Donald Trump, quien había ayudado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a entregar el trofeo de la Copa del Mundo.

De repente, vimos la misma escena que en el Mundial de Clubes de 2025, con Trump entre los jugadores del Chelsea mientras alzaban el trofeo en el escenario del campeonato, también en East Rutherford, Nueva Jersey.

El capitán de España, Rodri, quien también ganó el Balón de Oro del torneo, fue visto intentando amablemente que Trump abandonara el escenario tras recibir el trofeo. Infantino también fue visto acercándose a Trump, dándole un ligero toque en el brazo y señalando hacia un lado del campo para animarlo a salir del encuadre.

President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New Jersey | Andrew Harnik/GettyImages

Fue en vano, ya que Trump permaneció a la derecha del grupo español cuando Rodri levantó el trofeo del Mundial en señal de celebración.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Ian MacNicol/GettyImages

Sin embargo, España simplemente retocó la imagen para eliminar al presidente antes de publicarla en sus redes sociales esa misma noche.

El presidente Trump fue abucheado en la final del Mundial

Inmediatamente después de la interpretación del himno nacional por Jennifer Hudson, las cámaras enfocaron al presidente Trump y a la primera dama Melania Trump, quienes se encontraban sentados junto a Infantino en un palco del estadio. El público estalló inmediatamente en un sonoro abucheo, similar a la recepción que el presidente recibió en el Madison Square Garden durante el tercer partido de las Finales de la NBA a principios de junio.

Trump también fue abucheado con fuerza al salir al campo tras el partido para la celebración del trofeo.

La final del Mundial fue el primer partido del verano al que asistió Trump; sin embargo, no fue la primera vez que se involucró en el torneo.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

Trump enfrentó fuertes críticas tras interferir en la decisión arbitral de mostrarle la tarjeta roja al delantero estrella de la selección masculina de Estados Unidos, Folarin Balogun. El presidente admitió haber llamado a su amigo cercano Infantino para hablar sobre la polémica decisión del árbitro.

La tarjeta roja de Balogun fue suspendida un día antes de que la selección estadounidense jugara los octavos de final contra Bélgica, lo que le permitió saltar al campo. La UEFA, Bélgica y otras federaciones cuestionaron la posible “interferencia política” en la competición más prestigiosa del fútbol.

Infantino también otorgó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA en diciembre, durante el sorteo del Mundial; sin embargo, no se anunciaron nominados ni finalistas para el premio. La FIFA tampoco ofreció muchos detalles sobre cómo se seleccionan a Trump o a los futuros galardonados.