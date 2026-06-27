El suspiro de alivio de Luis de la Fuente y compañía se sintió desde Chattanooga hasta Madrid. Este sábado se publicaron los partes médicos de Nico Williams y Yeremy Pino, y el panorama nublado que había dejado el partido contra Uruguay comenzó a despejarse. Los dos seguirán dentro de la concentración de España con la ilusión de recuperarse para las próximas rondas del Mundial.

La primera buena noticia llegó por el lado de Yeremy Pino. Las pruebas radiológicas descartaron una fractura en la clavícula izquierda y el diagnóstico final fue un esguince acromioclavicular en el hombro. El extremo del Crystal Palace había terminado el encuentro con mucho dolor, luego de una mala caída, y la primera impresión de de la Fuente había sido bastante negativa.

"Ha hecho una heroicidad", dijo el DT español luego del partido. También había reconocido que el futbolista estaba sufriendo mucho y que existía temor por una posible rotura de clavícula. El parte médico cambió el ánimo del cuerpo técnico, aunque su regreso dependerá de la evolución durante los próximos días.

🚨🇪🇸 OFFICIAL: Nico Williams and Yeremy Pino remain with Spain squad in hope to recover for later stages of World Cup.



Pino suffered an acromioclavicular sprain in his left shoulder.



Nico sustained a muscle injury to his right adductor after a heavy knock. pic.twitter.com/GkjOnHyBlR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2026

El caso de Nico también da esperanzas, aunque su situación, contra todo pronóstico, es menos sencilla. El delantero del Athletic sufrió una lesión muscular en el aductor derecho luego de un golpe y según la comunicación de la RFEF, la lesión también es de grado moderado y su disponibilidad depende de la evolución.

Ninguno de los dos queda descartado para el resto del Mundial. La presencia de ambos en las próximas etapas no es probable, en especial pensando en los dieciseisavos de final, pero España decidió mantenerlos en la concentración y esperar.

Yeremy Pino | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Para De la Fuente, la noticia es un alivio parcial, especialmente a sabiendas de que la Roja no podrá sumar reemplazos por reglamento, ya que los cambios en la lista definitiva por lesión grave o enfermedad podían realizarse hasta 24 horas antes del debut. Por eso, cada recuperación vale doble en una zona del ataque que ya venía golpeada de antemano (y para la que no tienen muchas más opciones que Lamine Yamal).