España toma una decisión con Nico Williams y Yeremy Pino tras sus lesiones
El suspiro de alivio de Luis de la Fuente y compañía se sintió desde Chattanooga hasta Madrid. Este sábado se publicaron los partes médicos de Nico Williams y Yeremy Pino, y el panorama nublado que había dejado el partido contra Uruguay comenzó a despejarse. Los dos seguirán dentro de la concentración de España con la ilusión de recuperarse para las próximas rondas del Mundial.
La primera buena noticia llegó por el lado de Yeremy Pino. Las pruebas radiológicas descartaron una fractura en la clavícula izquierda y el diagnóstico final fue un esguince acromioclavicular en el hombro. El extremo del Crystal Palace había terminado el encuentro con mucho dolor, luego de una mala caída, y la primera impresión de de la Fuente había sido bastante negativa.
"Ha hecho una heroicidad", dijo el DT español luego del partido. También había reconocido que el futbolista estaba sufriendo mucho y que existía temor por una posible rotura de clavícula. El parte médico cambió el ánimo del cuerpo técnico, aunque su regreso dependerá de la evolución durante los próximos días.
El caso de Nico también da esperanzas, aunque su situación, contra todo pronóstico, es menos sencilla. El delantero del Athletic sufrió una lesión muscular en el aductor derecho luego de un golpe y según la comunicación de la RFEF, la lesión también es de grado moderado y su disponibilidad depende de la evolución.
Ninguno de los dos queda descartado para el resto del Mundial. La presencia de ambos en las próximas etapas no es probable, en especial pensando en los dieciseisavos de final, pero España decidió mantenerlos en la concentración y esperar.
Para De la Fuente, la noticia es un alivio parcial, especialmente a sabiendas de que la Roja no podrá sumar reemplazos por reglamento, ya que los cambios en la lista definitiva por lesión grave o enfermedad podían realizarse hasta 24 horas antes del debut. Por eso, cada recuperación vale doble en una zona del ataque que ya venía golpeada de antemano (y para la que no tienen muchas más opciones que Lamine Yamal).
Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.