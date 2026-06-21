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Sports Illustrated

España vs Arabia Saudita - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

La Roja necesita un triunfo para olvidar la mala imagen del primer partido
Hernán Horovitz|
España va por el primer lugar del Grupo H
España va por el primer lugar del Grupo H | Kristian Skeie/UEFA/Michael Regan/FIFA

España espera dar un impulso a su campaña en el Mundial el domingo, cuando se enfrente a Arabia Saudí en Atlanta.

El sorprendente empate 0-0 contra Cabo Verde en el último partido fue un duro golpe para España, pero, afortunadamente para Luis de la Fuente, no le costó terreno al equipo en el Grupo H, ya que Uruguay y Arabia Saudí también empataron en su encuentro.

Arabia Saudí necesitó algo de suerte para conseguir un punto contra Uruguay y bien podría necesitar una actuación heroica similar contra una selección española que sabe perfectamente que su prueba más difícil en este grupo aún está por llegar.

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Published | Modified
Hernan Horovitz
HERNÁN HOROVITZ

Periodista, campeón del mundo y fanático del deporte.

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