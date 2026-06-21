España vs Arabia Saudita - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

España espera dar un impulso a su campaña en el Mundial el domingo, cuando se enfrente a Arabia Saudí en Atlanta.

El sorprendente empate 0-0 contra Cabo Verde en el último partido fue un duro golpe para España, pero, afortunadamente para Luis de la Fuente, no le costó terreno al equipo en el Grupo H, ya que Uruguay y Arabia Saudí también empataron en su encuentro.

Arabia Saudí necesitó algo de suerte para conseguir un punto contra Uruguay y bien podría necesitar una actuación heroica similar contra una selección española que sabe perfectamente que su prueba más difícil en este grupo aún está por llegar.

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