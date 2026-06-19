España vs Arabia Saudita: previa, predicciones y alineaciones

La selección de España llegó al Mundial 2026 como uno de los claros favoritos para quedarse con el título, pero en el primer partido no vimos ni rastro de aquella España que hace dos años se proclamó campeona de Europa. El equipo de Luis de la Fuente no pasó del empate 0-0 ante Cabo Verde, lo que supuso una desilusión dentro de La Roja.

Ahora, se enfrentarán a la selección de Arabia Saudita con la obligación de ganar. Un equipo que parte como el tercer candidato en un grupo en donde también están la poderosa España y la siempre aguerrida Uruguay, ahora dirigida por el maestro argentino, Marcelo Bielsa.

El encuentro promete sacar chispas, y a través de este artículo compartiremos contigo toda la información que necesitas conocer para que disfrutes al máximo este emocionante compromiso por la fecha dos de la justa mundialista.

Pronóstico SI Fútbol

Cuando entre tus convocados figuran estrellas de talla mundial, como Lamine Yamal, Ferran Torres o Dani Olmo, la etiqueta de favorito es algo que sencillamente no se puede negar. Línea por línea, los dirigidos por Luis de la Fuente cuentan con mayor potencial en comparación con una Arabia Saudita que igual buscará repetir la sorpresa consumada en el mundial anterior, cuando vencieron 2-1 a Argentina en la jornada uno.

No obstante, la selección de España es sumamente calculadora. Confía en la calidad de sus futbolistas y en la estrategia de sus entrenador, pero también respetan a sus rivales y la mejor manera de refrendar dicho respeto es rindiendo su mejor actuación dentro del terreno de juego.

Pronóstico: España 2 - 0 Arabia Saudita

¿A qué hora se juega España vs Arabia Saudita?

Ciudad : Atlanta, Georgia

: Atlanta, Georgia Estadio : Atlanta

: Atlanta Fecha : domingo 21de junio

: domingo 21de junio Hora : 12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP

: 12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP Árbitro: Raphael Claus

Historial de enfrentamientos directos entre España y Arabia Saudita

Partidos jugados: 3

3 España : 3

: 3 Empate : 0

: 0 Arabia Saudita: 0

7/09/2012 - España 5-0 Arabia Saudita- Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

España Arabia Saudita España 0-0 Cabo Verde 15/06/2026 Arabia Saudita 1-1 Uruguay 15/06/2026 España 3-1 Perú 08/06/2026 Senegal 0-0 Arabia Saudita 09/06/2026 España 1-1 Irak 04/06/2026 Arabia Saudita 3-0 Puerto Rico 05/06/2026 España 0-0 Egipto 31/03/2026 Ecuador 2-1 Arabia Saudita 30/05/2026 España 3-0 Serbia 27/03/2026 Serbia 2-1 Arabia Saudita 31/03/2026

¿Cómo ver España vs Arabia Saudita por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de España

El debut de España en este Mundial ha sido un jarro de agua fría tras no pasar del empate sin goles ante Cabo Verde, que en teoría es la selección más débil de este grupo. El equipo de De la Fuente tiene que levantarse tras el tropiezo y sacar su mejor versión ante Arabia Saudí para acercarse a su objetivo de clasificar a la siguiente ronda.

""Tenemos una mentalidad positiva y ganas de mejorar. Deberíamos haber ganado el partido de hoy por todo lo que ocurrió y por todas las situaciones favorables que generamos, pero nos faltó frescura y eficacia. Tenemos que seguir creciendo y ganando ritmo. Ese es el gran objetivo en los días que tenemos hasta el próximo partido. El rival era un equipo muy fuerte físicamente. Sabíamos que iban a plantear un bloque muy bajo y que contaban con jugadores muy potentes. Si a eso le sumas que nos faltó frescura, suceden estas cosas. El fútbol es así: aquí no hay rivales pequeños", dijo el seleccionador tras el partido.

Spain Vs Egypt - National Team Friendly Match | NurPhoto/GettyImages

Una vez más, la duda en el equipo español es Lamine Yamal. En el primer partido entró en la segunda mitad y jugó 20 minutos. Puede que para este encuentro ya juegue de inicio. El que parece que aún no está para ser titular es Nico Williams.

Posible alineación de España (4-3-3): Unai Simón; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal

Últimas noticias de Arabia Saudita

Arabia Saudita protagonizó uno de los resultados más sorprendentes de la Copa del Mundo en 2022, derrotando a la eventual campeona Argentina en su partido inaugural, con una actuación memorable bajo la dirección de Hervé Renard.

Y en este Mundial 2026 también han arrancado sumando, en este pcaso un punto frente a Uruguay. La selección de Arabia donde buscará superar la primera ronda, a pesar de compartir grupos con selecciones de primer nivel.

"Fue un buen comienzo y creo que merecíamos ganar. Paso a paso, podemos clasificarnos para la siguiente ronda. Vinimos aquí para ganar y llegar lo más lejos posible, no solo para participar. Esperamos corregir nuestros errores en el próximo partido para asegurar la victoria y acercarnos a la clasificación. Esta no es mi primera Copa Mundial, y hoy demostramos el carácter del equipo saudí. Desafortunadamente, no pudimos obtener el resultado que deseábamos", dijo el delantero Al-Dawsari, tras el primer encuentro.

Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages



Posible alineación de Arabia Saudita (4-3-3): Al Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al Juwayr, Aljohani; Madash, Al-Dawsari, Al-Braikan.

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