Ya está todo listo para la final del Mundial 2026, el último y más importante partido del torneo. España ya se había clasificado al encuentro decisivo, tras la categórica victoria ante Francia, este martes. Y ahora fue el turno de Argentina, en la segunda semi que se disputó el miércoles, en Atlanta.

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

De esta manera, y tras algo más de un mes de electrizantes partidos, solo quedan dos equipos con vida. Ya se han jugado 102 de los 104 partidos previstos y poco a poco comenzamos a despedirnos de un Mundial que, pase lo que pase, no pasará a la historia como uno más.

Recordemos que el sábado, en la ciudad de Miami, se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto, entre Francia y Argentina/Inglaterra,

Así se jugará la final del Mundial 2026

Ubicación : New York. Estados Unidos

: New York. Estados Unidos Estadio : New Jersey Stadium

: New Jersey Stadium Fecha : domingo14 de julio

: domingo14 de julio Hora de inicio : 15hs (Este EEUU), 13hs (México) y 21hs (España)

El primer clasificado fue España, un equipo que había llegado a las semis sin mostrar todo el potencial que se le reconocía en la previa del torneo.



Por suerte para los dirigidos por de La Fuente, lo mejor (o al menos hasta ahora) se lo estaban guardando para enfrentar a Mbappé y los suyos.



El encuentro era de máximo riesgo, sobre todo porque Francia venía siendo con comodidad el equipo que mejor fútbol había desplegado. Por eso fue una sorpresa para todos los que presenciaron el encuentro la tranquilidad con la que el campeón de Europa se quedó con el duelo.

El 2 a 0 de España será recordado por la "paliza" táctica de uno sobre el otro. Todo el poderío ofensivo de los franceses fue neutralizado por el virtuoso mediocampo de España, liderado por un Rodri que está brillando al nivel en el que ganó el Balón de Oro y la Champions con el Manchester City.

El segundo clasificado fue la albiceleste, que remontó de nuevo. Con tantos de Lautaro Martínez y Enzo Fernández, los dirigidos por Lionel Scaloni se metieron a su segunda final consecutiva.