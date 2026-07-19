España vs Argentina - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Tras cinco semanas y 103 partidos, por fin ha llegado la final del Mundial de 2026, donde España y Argentina se preparan para luchar por el legendario trofeo de oro este domingo.

Estilos contrastantes se darán cita en el MetLife Stadium cuando dos titanes internacionales se enfrenten. España ha demostrado su organización, clase y dominio en un camino sin contratiempos hacia la final, mientras que Argentina se ha apoyado en su figura estrella, Lionel Messi, y en su garra sudamericana para superar un camino lleno de obstáculos.

Para España , este es un territorio relativamente desconocido. Es apenas su segunda final de la Copa del Mundo , la primera fue en 2010, cuando se alzó con el título. Los hombres de Luis de la Fuente son los favoritos para triunfar 16 años después, y este equipo tiene experiencia en partidos de alta presión tras ganar la Eurocopa 2024.

Argentina cuenta con una plantilla sólida, compuesta en gran parte por los campeones de 2022, y busca convertirse en la primera nación desde Brasil en 1962 en ganar dos títulos consecutivos. La Albiceleste puede conquistar su cuarto Mundial si vence a España, pero deberá ser cautelosa tras tres derrotas sufridas en esta instancia a lo largo de su historia.

Las finales suelen ser batallas que se deciden por márgenes increíblemente estrechos, como descubrió Argentina hace cuatro años, pero ¿qué gigante se alzará con una victoria titánica el domingo?

Seguimiento en tiempo real

Estadísticas

Alineaciones

Resumen del partido