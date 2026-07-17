España vs Argentina: previa, predicciones y alineaciones
España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey con nada más y nada menos que la Copa del Mundo en juego. La Roja va por su segunda estrella, mientras que el campeón defensor del título quiere hacer historia llevándose el trofeo por segunda vez consecutiva, una proeza que solo logró el Brasil de Pelé en 1958-1962.
El conjunto de Luis de la Fuente llega con la confianza en alto luego de haberse sacado de encima a quien era a priori el gran candidato al título. En su mejor partido del torneo, España apabulló a Francia, la dominó de principio a fin y sacó chapa de favorita para la gran final.
Lo de la Albiceleste, por su parte, excede cualquier análisis. Cuando el juego no alcanza, los de Scaloni sacan a relucir un coraje y un corazón que compensa cualquier déficit futbolístico. Así se sobrepusieron a situaciones extremas en este Mundial. Y así lograron una épica e histórica remontada contra Inglaterra. ¿Podrán Messi y compañía repetirlo una vez más?
A continuación, toda la información para vivir y disfrutar este apasionante encuentro.
Pronóstico SI Fútbol
Por primera vez en la historia de los Mundiales, se enfrentan en la final el campeón de Europa con el campeón de América. De más está decir que el pronóstico entre estos dos equipos es reservado.
España se presenta como un equipo más predecible en lo que puede dar. Un juego ordenado, sólido como ninguno en lo defensivo, que desestabiliza a sus rivales con su toque y la movilidad de sus jugadores. Argentina, por su parte, apela más al coraje, el corazón y la valentía de los suyos. Y tiene al mejor de todos con la 10 en la espalda, aún a sus 39 años.
Será un encuentro parejo, con posibilidad de ir al alargue. Pero si hay que apostar por un vencedor, creemos que España acabará imponiéndose.
Pronóstico: España 2-1 Argentina
¿A qué hora se juega España vs Argentina?
- Ciudad: New Jerset, Estados Unidos
- Estadio: MetLife Stadium
- Fecha: domingo 19 de julio
- Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP
- Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)
Historial de enfrentamientos directos entre España y Argentina
- Partidos jugados: 14
- España: 6
- Empates: 2
- Argentina: 6
- Último partido entre ambos: 27/03/2018 - España 6-1 Argentina - Amistoso internacional
Últimos 5 partidos
España
Argentina
España 2-0 Francia 14/07/26
Argentina 2-1 Inglaterra 15/07/26
España 2-1 Bélgica 10/07/26
Argentina 3-1 Suiza 11/7/2026
Portugal 0-1 España 06/07/26
Argentina 3-2 Egipto 7/7/2026
España 3-0 Austria 02/07/26
Argentina 3-2 Cabo Verde 3/7/2026
Uruguay 0-1 España 26/06/26
Jordania 1-3 Argentina 27/6/2026
¿Cómo ver España vs Argentina por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming
Estados Unidos
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
México
Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
España
DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play, La 2 Cat
Últimas noticias de España
Lamine Yamal encendió las alarmas este jueves. La estrella española no participó de la práctica en Nueva Jersey y las cámaras lo captaron sentado, con un vendaje en su muslo. Todo se debe a una sobrecarga muscular, que no pone en riesgo su presencia en la final del domingo, aunque también es claro que no llega al 100%.
Otro que tampoco fue parte de los ensayos es Pedro Porro. El MVP de la semifinal y autor de uno de los tantos también padece una dolencia muscular y será cuidado hasta el día del partido.
Posible alineación de España contra Argentina (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.
Últimas noticias de Argentina
Tras una práctica liviana en la que los jugadores realizaron tareas de recuperación física, el viaje del plantel argentino desde Atlanta a Nueva Jersey se demoró por cuestiones climáticas, pero finalmente el campeón del mundo arribó a la sede de la final.
Sin lesionados ni suspendidos, Lionel Scaloni cuenta con todos los jugadores a disposición y comienza a pensar en el once que saldrá a jugar por el bicampeonato. La principal duda es si mantendrá en el once inicial a Giuliano Simeone o si Rodrigo De Paul recuperará su lugar.
Posible alineación de Argentina contra España (4-4-2): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister,; Julián Álvarez, Lionel Messi.