España vs Argentina: previa, predicciones y alineaciones

España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey con nada más y nada menos que la Copa del Mundo en juego. La Roja va por su segunda estrella, mientras que el campeón defensor del título quiere hacer historia llevándose el trofeo por segunda vez consecutiva, una proeza que solo logró el Brasil de Pelé en 1958-1962.

El conjunto de Luis de la Fuente llega con la confianza en alto luego de haberse sacado de encima a quien era a priori el gran candidato al título. En su mejor partido del torneo, España apabulló a Francia, la dominó de principio a fin y sacó chapa de favorita para la gran final.

Lo de la Albiceleste, por su parte, excede cualquier análisis. Cuando el juego no alcanza, los de Scaloni sacan a relucir un coraje y un corazón que compensa cualquier déficit futbolístico. Así se sobrepusieron a situaciones extremas en este Mundial. Y así lograron una épica e histórica remontada contra Inglaterra. ¿Podrán Messi y compañía repetirlo una vez más?

A continuación, toda la información para vivir y disfrutar este apasionante encuentro.

Pronóstico SI Fútbol

Por primera vez en la historia de los Mundiales, se enfrentan en la final el campeón de Europa con el campeón de América. De más está decir que el pronóstico entre estos dos equipos es reservado.

España se presenta como un equipo más predecible en lo que puede dar. Un juego ordenado, sólido como ninguno en lo defensivo, que desestabiliza a sus rivales con su toque y la movilidad de sus jugadores. Argentina, por su parte, apela más al coraje, el corazón y la valentía de los suyos. Y tiene al mejor de todos con la 10 en la espalda, aún a sus 39 años.

Será un encuentro parejo, con posibilidad de ir al alargue. Pero si hay que apostar por un vencedor, creemos que España acabará imponiéndose.

Pronóstico: España 2-1 Argentina

¿A qué hora se juega España vs Argentina?

Ciudad: New Jerset, Estados Unidos

New Jerset, Estados Unidos Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Fecha: domingo 19 de julio

domingo 19 de julio Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Historial de enfrentamientos directos entre España y Argentina

Partidos jugados: 14

14 España: 6

6 Empates: 2

2 Argentina: 6

Último partido entre ambos: 27/03/2018 - España 6-1 Argentina - Amistoso internacional

Spain v Argentina - International Friendly | Denis Doyle/GettyImages

Últimos 5 partidos

España Argentina España 2-0 Francia 14/07/26 Argentina 2-1 Inglaterra 15/07/26 España 2-1 Bélgica 10/07/26 Argentina 3-1 Suiza 11/7/2026 Portugal 0-1 España 06/07/26 Argentina 3-2 Egipto 7/7/2026 España 3-0 Austria 02/07/26 Argentina 3-2 Cabo Verde 3/7/2026 Uruguay 0-1 España 26/06/26 Jordania 1-3 Argentina 27/6/2026

¿Cómo ver España vs Argentina por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play, La 2 Cat

Últimas noticias de España

Lamine Yamal encendió las alarmas este jueves. La estrella española no participó de la práctica en Nueva Jersey y las cámaras lo captaron sentado, con un vendaje en su muslo. Todo se debe a una sobrecarga muscular, que no pone en riesgo su presencia en la final del domingo, aunque también es claro que no llega al 100%.

Otro que tampoco fue parte de los ensayos es Pedro Porro. El MVP de la semifinal y autor de uno de los tantos también padece una dolencia muscular y será cuidado hasta el día del partido.

Spain trains under Canadian wildfire smoke ahead of FIFA World Cup Final | Anadolu/GettyImages

Posible alineación de España contra Argentina (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Últimas noticias de Argentina

Tras una práctica liviana en la que los jugadores realizaron tareas de recuperación física, el viaje del plantel argentino desde Atlanta a Nueva Jersey se demoró por cuestiones climáticas, pero finalmente el campeón del mundo arribó a la sede de la final.

Sin lesionados ni suspendidos, Lionel Scaloni cuenta con todos los jugadores a disposición y comienza a pensar en el once que saldrá a jugar por el bicampeonato. La principal duda es si mantendrá en el once inicial a Giuliano Simeone o si Rodrigo De Paul recuperará su lugar.

England v Argentina - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - Atlanta Stadium | Nick Potts - PA Images/GettyImages

Posible alineación de Argentina contra España (4-4-2): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister,; Julián Álvarez, Lionel Messi.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026