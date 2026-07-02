España vs Austria - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Dos rivales europeos se enfrentarán en el escenario mundial este jueves cuando España se mida a Austria en los dieciseisavos de final en el SoFi Stadium.

Se espera que La Roja se alce con la victoria como vigente campeona de Europa y una de las favoritas para el Mundial de este verano, pero su campaña en la fase de grupos no estuvo exenta de tropiezos. El empate sin goles en el partido inaugural contra Cabo Verde no formaba parte de los planes, mientras que la reciente victoria por 1-0 sobre Uruguay careció de la chispa que suele caracterizar a la selección ibérica.

España debe elevar su nivel ante una enérgica y potente selección austriaca, que protagonizó un dramático final de la fase de grupos en su último partido. Durante el empate 3-3 contra Argelia, la selección española estuvo a punto de quedar eliminada tras encajar un gol de Riyad Mahrez en el tiempo de descuento, pero el gol del empate de Saša Kalajdžić en el minuto 96, apenas tres minutos después, evitó la eliminación.

Un buen susto podría permitir a los hombres de Ralf Rangnick jugar con libertad como no favoritos el jueves, pero se requerirá la perfección para vencer a España. La plantilla repleta de estrellas de Luis de la Fuente debería tener lo suficiente para avanzar a la siguiente ronda, 48 años después del primer y único encuentro entre ambas selecciones en la Copa del Mundo.

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