España vs Austria: previa, predicciones y alineaciones

La selección de España y la selección de Austria se han enfrentado una sola vez en la historia de las Copas del Mundo en la edición de Argentina 1978. El encuentro fue correspondiente a la primera jornada del Grupo 3 y el triunfo se lo quedó Austria por 2-1.

Una nueva historia se escribirá cuando los países europeos se vuelvan a enfrentar por un boleto en los octavos de final del Mundial 2026. El ganador del duelo se medirá frente a la selección que gane en el cotejo entre la selección de Estados Unidos y su similar de Bosnia y Herzegovina

De esa manera, les compartimos la información más relevante de este compromiso entre los ibéricos y los austríacos.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro de Luis de la Fuente es amplio favorito para avanzar a la siguiente ronda cuando se enfrente a los hombres de Ralf Rangnick en el compromiso de eliminación directa.

Aunque el cuadro español dejó dudas tras empatar en la primera jornada ante Cabo Verde, se repusieron y se impusieron ante Arabia Saudita y Uruguay, por su parte, Austria venció a Jordania y empató ante Argelia en un festival de goles. Aún así, el triunfo debería ser para los españoles.

España 3-1 Austria

¿A qué hora se juega el España vs Austria?

Ciudad : Los Angeles

: Los Angeles Estadio : Los Angeles

: Los Angeles Fecha : jueves 2 de julio

: jueves 2 de julio Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 20:00 ESP

El Estadio Los Angeles será la sede dl partido | Fran Santiago/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre España y Austria (últimos cinco partidos)

España: 4

4 Empate : 1

: 1 Austria: 0

Último partido entre ambos: 18/11/09 - Austria 1-5 España - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

España Austria Uruguay 0-1 España 26/06/26 Argelia 3-3 Austria 27/06/26 España 4-0 Arabia Saudita 21/06/26 Argentina 2-0 Austria 22/06/27 España 0-0 Cabo Verde 15/06/26 Austria 3-1 Jordania 16/06/26 España 3-1 Perú 08/06/26 Austria 1-0 Túnez 01/06/26 España 1-1 Irak 04/06/26 Austria 1-0 Corea del Sur 31/03/26

¿Cómo ver el España vs Austria por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de España

𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎 de Yeremy Pino y Nico Williams.



🚨 El futbolista canario sufre un esguince acromioclavicular en su hombro izquierdo, mientras que el jugador del Athletic Club padece una lesión muscular en el aductor derecho.



▪️ "Su evolución marcará su disponibilidad".… pic.twitter.com/Ke5K2Tpwcq — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) June 27, 2026

La selección española dio a conocer el parte médico de Nico Williams y Yeremi Pino y confirmó lo que se temía: resultaron lesionados tras el encuentro ante los uruguayos. En el caso de Yeremi Pino se informó que sufrió un "esguince acromioclavicular”. Se descartó una posible fractura, pero el tiempo de recuperación es desconocido y dependerá de su evolución.

En el caso de Nico Williams este sufrió una lesión muscular en el aductor derecho. El informe médico de la selección española detalló que se trata de una lesión de grado menor por lo que se espera que pueda volver en algún momento.

Aunque ambos jugadores se mantendrán en el equipo, su participación dependerá de qué tantas rondas puedan seguir avanzando.

Posible alineación de España (4-3-3): Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Mikel Merino; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

Últimas noticias de Austria

Austria estaba fuera del Mundial a falta de tres minutos para el final ante Argelia, pero supieron recomponerse en uno de los finales de partido más increíbles del Mundial.

Terminarían empatando el juego 3-3 en el 96' y así lograron clasificarse como segundos del Grupo J para medirse a España. Con ello, Argelia se fue al tercer sitio y se enfrentará a la selección de Suiza.

Posible alineación de Austria (4-2-3-1): Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer; Marko Arnautovic.

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