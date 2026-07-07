España vs Bélgica: historial, estadísticas y antecedentes antes de su cruce en el Mundial 2026

España avanzó a cuartos de final tras vencer a Portugal en la ronda de octavos. En un duelo competido, la Furia Roja se impuso por la mínima diferencia, con gol de Mikel Merino, al conjunto liderado por Cristiano Ronaldo.

En la otra llave, Bélgica venció de manera contundente a Estados Unidos por marcador de 3-1. Por parte de los Diablos Rojos, Charles De Ketelaere firmó un doblete, mientras que Hans Vanaken y Romelu Lukaku colaboraron con un gol cada uno. Por parte del conjunto de las Barras y las Estrellas, Malik Tillman acortó distancias.

De esta manera, queda confirmado el duelo entre España y Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026.

A continuación te contamos cuál es el balance de los enfrentamientos entre estos dos combinados.

El historial del España vs Bélgica en Mundiales

España y Bélgica se han visto las caras dos veces en la historia de las Copas del Mundo. Se vieron las caras por primera vez en la justa de México 1986, en la fase de cuartos de final. El duelo terminó empatado en el tiempo reglamentario por marcador de 1-1, la igualdad se mantuvo en los tiempos extra y en la tanda de penaltis, el cuadro belga se llevó la victoria por 4-5.

Cuatro años después, estos equipos volvieron a coincidir en el mundial de Italia 1990. En esta ocasión, ambos chocaron en la fase de grupos: España se impuso por marcador de 2-1 a los Diablos Rojos, con goles de Michel y Alberto Gorriz.

1990 FIFA World Cup - Spain vs. Belgium | Jean-Yves Ruszniewski/GettyImages

El balance completo de partidos del España vs Bélgica

Estos dos equipos han chocado en un total de 23 partidos: en este periplo, España suma 12 victorias por seis triunfos de Bélgica y cinco empates.

Su primer duelo se remonta a los Juegos Olímpicos de 1920. En aquella ocasión, los belgas obtuvieron un triunfo por marcador de 3-1.

Su partido más reciente se registró en septiembre de 2016, en un duelo amistoso. España se llevó el triunfo por marcador de 2-0, con doblete de David Silva.

International Friendly - "Belgium v Spain" | VI-Images/GettyImages

El último triunfo de los Diablos Rojos ante la Furia Roja se registró en el Mundial de 1986, cuando se impusieron en la tanda de penaltis.

Desde entonces, España suma ocho duelos sin perder ante Bélgica, registrando siete victorias y apenas un empate.