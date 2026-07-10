España vs Bélgica - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

España y Bélgica están a un paso de las semifinales del Mundial de 2026, ya que se preparan para enfrentarse en el SoFi Stadium el viernes.

Los equipos europeos han tenido trayectorias muy diferentes hasta la fecha. Tras un tropiezo inesperado contra Cabo Verde, España ha estado impecable en su camino a cuartos de final, cosechando cuatro victorias consecutivas sin encajar ni un solo gol. Bélgica, por su parte, ha vivido una montaña rusa, con una sola victoria en la fase de grupos y necesitando una remontada milagrosa para superar a Senegal en dieciseisavos de final.

Tras haber estado al borde de la eliminación , Bélgica mejoró notablemente en octavos de final, goleando a Estados Unidos por 4-1 a pesar del polémico contexto del partido . Se requiere otra actuación memorable para superar al vigente campeón de Europa, considerado el claro favorito para la victoria del viernes.

Puede que España no haya mostrado su mejor versión este verano, pero aún cuenta con una plantilla bien organizada y repleta de jugadores decisivos. Una defensa impenetrable, respaldada por un mediocampo de clase mundial y un ataque liderado por Lamine Yamal, podría resultar demasiado potente para Bélgica en Inglewood.

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