España vs Bélgica: previa, predicciones y alineaciones

La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa decisiva y España y Bélgica protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final: el partido se disputará el próximo viernes 10 de julio, con dos selecciones que llegan en un gran momento, aunque con estilos muy diferentes.

Mientras el combinado dirigido por Luis de la Fuente construyó su campaña desde la solidez defensiva, los belgas encontraron en su ataque la principal arma para llegar hasta esta instancia.

Pronóstico SI Fútbol

España parte con una leve ventaja para quedarse con la clasificación a las semifinales. La solidez defensiva que mostró durante todo el Mundial, sumada al gran momento de futbolistas como Lamine Yamal, Pedri y Rodri, la convierten en una de las selecciones más difíciles de vencer. Bélgica, por su parte, llega con la confianza de un ataque muy efectivo y tiene argumentos para complicar a la Roja, especialmente con Charles De Ketelaere y su capacidad para lastimar en transición. La apuesta favorece al conjunto de Luis de la Fuente, mientras que el mercado de "ambos equipos marcan" también aparece como una opción atractiva.

España 2-1 Bélgica

¿A qué hora se juega el España vs Bélgica?

Ciudad : Inglewood, Los Ángeles, California

: Inglewood, Los Ángeles, California Estadio : SoFi Stadium

: SoFi Stadium Fecha : viernes 10 de julio

: viernes 10 de julio Hora : 15:00 USA, 12:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 USA, 12:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Michael Oliver (Inglés)

Historial de enfrentamientos directos entre España y Bélgica

España: 12

12 Empates : 4

: 4 Bélgica: 6

Último partido entre ambos: 01/09/2016 - Bélgica 0-2 España - Amistoso internacional

Últimos 5 partidos

España Bélgica España 0-0 Cabo Verde 15/06/2026 Bélgica 1-1 Egipto 15/06/2026 España 4-0 Arabia Saudita 21/06/2026 Bélgica 0-0 Irán 21/06/2026 Uruguay 0-1 España 26/06/2026 Nueva Zelanda 1-5 Bélgica 27/06/2026 España 3-0 Austria 02/07/2026 Bélgica 3-2 Senegal 01/07/2026 Portugal 0-1 España 06/07/2026 Estados Unidos 1-4 Bélgica 06/07/2026

¿Cómo ver España vs Bélgica por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de España

La Roja atraviesa uno de los mejores momentos de la competencia. En octavos de final eliminó a Portugal por 1-0 gracias a un agónico gol de Mikel Merino, después de haber goleado 3-0 a Austria en la ronda anterior.

Además de los resultados, España presume de un registro que impresiona: acumula cinco partidos consecutivos sin recibir goles en este Mundial, una racha que, sumada al cierre de Qatar 2022, le permitió establecer un récord de seis encuentros seguidos con el arco invicto en la historia de las Copas del Mundo. En ataque, el desequilibrio de Lamine Yamal y la conducción de Pedri alimentan la ilusión de regresar a unas semifinales mundialistas por primera vez desde el título conquistado en Sudáfrica 2010.

Posible alineación de España contra Bélgica (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Joosep Martinson - FIFA/GettyImages

Últimas noticias de Bélgica

Los de Rudi García comenzaron la copa con algunas dudas tras igualar ante Egipto e Irán, pero reaccionaron a tiempo. Primero protagonizaron una espectacular remontada frente a Senegal en los dieciseisavos de final y luego mostraron todo su potencial al vencer 4-1 al anfitrión Estados Unidos en octavos.

Charles De Ketelaere fue la gran figura de ese encuentro con un doblete, acompañado por los aportes ofensivos de Hans Vanaken y Romelu Lukaku. En sus últimos cinco partidos, Bélgica convirtió 13 goles y llega con la confianza de un ataque que atraviesa su mejor momento en la competencia.

Posible alineación de Bélgica contra España (4-3-3-): Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Joel Ngoy, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Amadou Onana; Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard.

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