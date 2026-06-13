España vs Cabo Verde: previa, predicciones y alineaciones

El día más esperado por los fanáticos de la Selección española llegó. La Roja hará su debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde en Atlanta. Los dirigidos por Luis de la Fuente parten como favoritos de su grupo y también aparecen entre los principales candidatos al título. Ahora tendrán la oportunidad de respaldar esa condición sobre el campo de juego. Del otro lado estará una selección debutante que llega con confianza luego de una serie de amistosos muy positivos.

Pronóstico SI Fútbol

La lógica indica que España debería comenzar el Mundial con una victoria. Aun así, los estrenos nunca son un trámite más. La expectativa que rodea a La Roja es enorme y cada paso, bueno o en falso, va a ser observado con lupa desde el minuto uno. Además, Cabo Verde está impulsado por una preparación que dejó resultados que lo ilusionan.

La diferencia de jerarquía entre ambos planteles existe y los dirigidos por de la Fuente cuentan con argumentos de sobra para ser los dueños del partido desde el pitazo inicial.

España 3-0 Cabo Verde

¿A qué hora se juega España vs Cabo Verde?

Ciudad : Atlanta, Estados Unidos

: Atlanta, Estados Unidos Estadio : Mercedes-Benz Stadium

: Mercedes-Benz Stadium Fecha : lunes 15 de junio

: lunes 15 de junio Hora : 12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP

: 12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP Arbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre España y Cabo Verde

España : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Cabo Verde: 0

Último partido entre ambos: Será la primera vez que estas selecciones se enfrenten.

Últimos 5 partidos

España Cabo Verde Perú 1-3 España 8/6/2026 Cabo Verde 3-0 Bermudas 6/6/2026 España 1-1 Irak 4/6/2026 Cabo Verde 3-0 Serbia 31/5/2026 España 0-0 Egipto 31/3/2026 Cabo Verde 1 (0) - 1 (2) Egipto 17/11/2025 España 3-0 Serbia 27/3/2026 Cabo Verde 0 (4) - 0 (5) Irán 13/11/2025 España 2-2 Turquía 18/11/2025 Cabo Verde 3-0 Eswatini 13/10/2025

¿Cómo ver España vs Cabo Verde por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX, Telemundo Network, Telemundo App, Peacock, FOX One México ViX España DAZN Mundial, LA 1, RTVE Play

Últimas noticias de España

Luis de la Fuente, España | JOSE CASTANARES/GettyImages

Luis de la Fuente no escondió la ambición de su plantel y aseguró que están preparados para pelear por el trofeo. "Nos sentimos capaces de ganar el Mundial", dijo el entrenador.

La confianza no surge por casualidad. La Roja viene de conquistar la Eurocopa en 2024 y cuenta con una base que lleva ya varios años trabajando en conjunto. De la Fuente considera que el grupo llega incluso mejor que aquel que tenía antes del torneo continental. "Estamos más maduros. Tenemos experiencia y confianza en nuestras posibilidades", expresó.

En lo futbolístico, el DT prácticamente tiene definido su equipo. Incluso reconoció que ya sabe quién será el arquero titular y que también tiene resueltos los otros diez puestos del once inicial. Además, recibió una noticia muy esperada con la recuperación de Lamine Yamal, quien estará disponible para el estreno junto a Nico Williams y Mikel Merino.

Pese al empate 1-1 frente a Irak en uno de los amistosos previos al debut, el ambiente dentro de la concentración sigue siendo optimista ya que Ferrán Torres gustó y marcó, a la vez que varios jóvenes sumaron minutos pensando en un torneo que, esperan ellos, sea largo.

Posible alineación de España contra Cabo Verde (4-3-3): Unai Simón; Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Ferrán Torres, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal

Últimas noticias de Cabo Verde

Bubista, Cabo Verde | Eurasia Sport Images/GettyImages

Cabo Verde disputará la primera Copa del Mundo de su trayectoria y llegará al debut en uno de sus mejores momentos desde que consiguió la clasificación. El conjunto dirigido por Bubista cerró su preparación con triunfos por 3-0 ante Serbia y 3-0 contra Bermudas.

Yannick Semedo, una de las figuras del seleccionado africano, reconoció la dificultad del desafío que representa enfrentar a España. "Vamos a enfrentarnos a una de las grandes favoritas para ganar la Copa del Mundo", dijo. Aun así, también dejó en evidencia la confianza del grupo y remarcó que Cabo Verde buscará competir de igual a igual a pesar de que el simple hecho de jugar el Mundial sea un suceso inolvidable para todo el país.

Posible alineación de Cabo Verde contra España (4-3-3): Vozinha; Steven Moreira, Logan Costa, Roberto Lopes, Stopíra; Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Telmo Arcanjo; Ryan Mendes, Yannick Semedo, Dailon Livramento